Дом с башней в Киеве: история изысканного достопримечательности, что вмещала "новинку века"

На Рейтарской в Киеве можно увидеть величественный дом, который для нас является примером архитектуры позднего модерна. Однако для начала 20 века он был образцом новейших технологий, которые поражают даже по сей день.

Создателем известного Дома с башней стал известный украинский архитектор Александр Вербицкий. Проект у него заказала одна дама, которая была женой присяжного поверенного, – именно так когда-то называли адвоката судебной палаты, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Шоколадный дом в Киеве: что известно об этом изысканном дворце и почему такое название

История Дома с башней

Нынешнюю архитектурный памятник на Рейтарской возводили два года – с 1912 по 1914 годы. Вербицкий не просто создал проект и передал его дальше, а осуществлял технический надзор за строительством.

Поскольку Дом с башней был прибыльным, там жили многие известные люди. Например, почти сразу туда заселилась редакция украинского сатирически-юмористического журнала "Гедз". Параллельно там осел и сам Александр Вербицкий, прожив до 1930 года.

Справка. Доходный дом – многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду.

После установления советской власти большевики национализировали сооружение. Они не могли позволить, чтобы в центре Киева люди жили в больших, хороших квартирах, поэтому превратили их в коммуналки.

Известно, что после этого в доме поселился популярный актер Юрий Тимошенко, более известный под сценическим псевдонимом Тарапунька. С тех пор главный внешний акцент здания называют "башней Тарапуньки".

Интересные факты о доме на Рейтарской: смотрите видео

Большие квартиры и уникальный пылесос

Дом имеет 5 этажей с полуподвалом. Фасад обильно украшен разнообразным декором: штукатуркой, лепниной в виде женских голов, цветов, ваз и тому подобное. На балконах и воротах – металлический декор из вертикальных элементов с закругленными вставками.

Квартиры были большие – от трех до шести комнат, с гостиной, столовой, кабинетом, спальней, детской комнатой, помещением для прислуги, кухней, ванной и санитарным узлом.

Дом был оборудован всем необходимым и даже больше: электрическим освещением, центральным водяным отоплением, телефонной связью, канализацией и даже центральным пылесосом, который был выведен в каждую комнату. В то время это было настоящей "новинкой века", говорят авторы подкаста "Маленькие истории великого Киева". Прачечную и гладильную также обустроили – они были в полуподвале и на первом этаже.

Из-за небрежной эксплуатации во времена большевистской власти Дом с башней потерял свой первоначальный архитектурный шарм. А еще в 1980-х годах там провели капитальный ремонт, в результате чего упростили декор фасадов.

Сейчас в доме на Рейтарской функционирует Международная юридическая компания и консульский отдел посольства Эстонии в Украине.