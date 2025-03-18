Дом хоббита: на рынке появился причудливый особняк с атмосферой "Властелина колец"

Впервые на рынке Лос-Анджелеса появился уникальный особняк в стиле хоббитов. Он как будто переносит в места съемок "Властелина колец".

Это не просто дом, а целый комплекс, который продают за 1,95 миллиона долларов. Его создал бывший художник Disney, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Realtor.com.

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Дома словно сошли с кадров "Властелина колец"

Причудливые крыши, каменные стены, сводчатые потолки и резная мебель создают атмосферу страны хоббитов, о которой писал Джон Толкин. Там нет привычных прямых углов или типичных дверных ручек. Внешне дом напоминает пещеру, а внутри кажется, что это каюта морского капитана.

Комплекс вмещает девять зданий, где насчитывается десять спален и девять ванных комнат. Интерьер в каждом из домов очень интересный: кухня в стиле галеры, веревки вместо дверных ручек и даже уютный бар в духе классического паба.

Интерьер загадочного жилья / Фото Brandon Lee

Создал и реализовал этот проект художник и плотник Лоуренс Джозеф. Художник начал работу в 1940-х годах и завершал вплоть до своей смерти в 1991 году. Впоследствии комплекс был признан историческим памятником культуры Лос-Анджелеса.

Когда-то там жил известный актер

Дом хоббита расположен неподалеку от студий Sony и Amazon MGM Studios. Когда-то там проживал известный актер Ник Нолти, трижды номинированный на премию "Оскар". Поэтому причудливая недвижимость имеет даже связь с Голливудом.

Комплекс продают "как есть", то есть со всей мебелью и техникой. Ставки вокруг также будут принадлежать новому владельцу.