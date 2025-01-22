В Японии появился жилой дом в виде бетонной пирамиды: вы такого еще не видели

В Окинаве, что считают столицей японского брутализма построили жилую пирамиду. Со стороны улицы дом вообще не имеет окон.

Проект Pyramid Hut разрабатывали архитекторы студии IGArchitects, которые считают четырехугольную пирамиду рациональной формой для дома. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Dezeen.

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Дом-пирамида из бетона

Дом полностью закрыт от улицы из-за окружающей застройки. Она настолько плотная, что все окна выходили бы в стены соседей.

С других сторон окон одинаково немного. Главным источником света является застекленный проем на крыше.

К дому площадью 83 квадратных метра ведут большие деревянные двери. Отдельных спален там нет, а есть жилые зоны, что разграничены различными повышениями и понижениями пола.

Дизайн в стиле брутализма / Фото Ooki Jingu

В интерьере доминирует бетон, который визуально смягчили с помощью дерева. Бетон и дерево чередуются даже в ступеньках.

Со скрытой стороны здания есть раздвижные двери, выходящие на внутренний сад.