Проект Pyramid Hut разрабатывали архитекторы студии IGArchitects, которые считают четырехугольную пирамиду рациональной формой для дома. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Dezeen.

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Дом-пирамида из бетона

Дом полностью закрыт от улицы из-за окружающей застройки. Она настолько плотная, что все окна выходили бы в стены соседей.

С других сторон окон одинаково немного. Главным источником света является застекленный проем на крыше.

К дому площадью 83 квадратных метра ведут большие деревянные двери. Отдельных спален там нет, а есть жилые зоны, что разграничены различными повышениями и понижениями пола.

Дизайн в стиле брутализма / Фото Ooki Jingu

В интерьере доминирует бетон, который визуально смягчили с помощью дерева. Бетон и дерево чередуются даже в ступеньках.

Со скрытой стороны здания есть раздвижные двери, выходящие на внутренний сад.