Проект Pyramid Hut разрабатывали архитекторы студии IGArchitects, которые считают четырехугольную пирамиду рациональной формой для дома. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Dezeen.
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Дом-пирамида из бетона
Дом полностью закрыт от улицы из-за окружающей застройки. Она настолько плотная, что все окна выходили бы в стены соседей.
С других сторон окон одинаково немного. Главным источником света является застекленный проем на крыше.
К дому площадью 83 квадратных метра ведут большие деревянные двери. Отдельных спален там нет, а есть жилые зоны, что разграничены различными повышениями и понижениями пола.
Дизайн в стиле брутализма / Фото Ooki Jingu
В интерьере доминирует бетон, который визуально смягчили с помощью дерева. Бетон и дерево чередуются даже в ступеньках.
Со скрытой стороны здания есть раздвижные двери, выходящие на внутренний сад.
Что такое брутализм
Брутализм – направление в дизайне и архитектуре, где используют простые геометрические формы из необработанного бетона. Возникло в середине 1950-х годов в Великобритании.
Архитекторы-бруталисты часто проектируют дома-коробки.