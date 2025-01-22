Проєкт Pyramid Hut розробляли архітектори студії IGArchitects, які вважають чотирикутну піраміду раціональною формою для будинку. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Dezeen.

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Будинок-піраміда з бетону

Будинок повністю закритий від вулиці через навколишню забудову. Вона настільки щільна, що всі вікна виходили б у стіни сусідів.

З інших сторін вікон однаково небагато. Головним джерелом світла є засклений отвір на даху.

До будинку площею 83 квадратних метри ведуть великі дерев'яні двері. Окремих спалень там немає, а є житлові зони, що розмежовані різними підвищеннями та зниженнями підлоги.

Дизайн у стилі бруталізму / Фото Ooki Jingu

В інтер'єрі домінує бетон, який візуально помʼякшили за допомогою дерева. Бетон і дерево чергуються навіть у сходинках.

З прихованого боку будівлі є розсувні двері, що виходять на внутрішній сад.