Проєкт Pyramid Hut розробляли архітектори студії IGArchitects, які вважають чотирикутну піраміду раціональною формою для будинку. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Dezeen.
Зверніть увагу Без меблів і постійних тарифів: що треба знайти про оренду житла у Швеції
Будинок-піраміда з бетону
Будинок повністю закритий від вулиці через навколишню забудову. Вона настільки щільна, що всі вікна виходили б у стіни сусідів.
З інших сторін вікон однаково небагато. Головним джерелом світла є засклений отвір на даху.
До будинку площею 83 квадратних метри ведуть великі дерев'яні двері. Окремих спалень там немає, а є житлові зони, що розмежовані різними підвищеннями та зниженнями підлоги.
Дизайн у стилі бруталізму / Фото Ooki Jingu
В інтер'єрі домінує бетон, який візуально помʼякшили за допомогою дерева. Бетон і дерево чергуються навіть у сходинках.
З прихованого боку будівлі є розсувні двері, що виходять на внутрішній сад.
Що таке бруталізм
Бруталізм – напрям у дизайні та архітектурі, де використовують прості геометричні форми з необробленого бетону. Виник у середині 1950-х років у Великій Британії.
Архітектори-бруталісти часто проєктують будинки-коробки.