Как посреди Азии появились дома с европейской архитектурой

Индийский город Сидхпур получил мировую славу благодаря своей архитектуре. В его центре расположена улица с особняками, известными как хавели. Местные называют ее Парижской улицей из-за "европейскости" архитектуры.

О том, почему посреди Азии есть дома с европейской архитектурой, 24 Канал рассказывает со ссылкой на CNN.

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Европейская архитектура в Индии

Город Сидхпур расположен менее чем в 3 часах езды от столицы штата Гуджарат. Однако часто он остается без внимания путешественников. Однако там до сих пор ходят в цветных хиджабах и золотых и белых кепках, которые носили представители мусульманской секты Давуди Бохра.

В первой половине 20 века представители секты строили сотни роскошных резиденций, демонстрируя так свою состоятельность. Тесные торговые связи общины с Европой могли повлиять на ее архитектурные предпочтения.

Известно, что тогдашний махараджа (индийский князь, самый высокий титул из доступных индусу – 24 Канал) региона Саяджи Рао Гайквад III любил европейскую архитектуру. Он установил строгие правила планирования, вдохновленный шотландским городским планировщиком Патриком Геддесом, что привело к однородным уличным пейзажам.

На Парижской улице расположены длинные узкие особняки, сделанные преимущественно из дерева, а также кирпича. Дома имеют двускатные крыши, пилястры и колонны, резные двери и нарядные нависшие окна "джарокха". На фасадах домов часто есть монограммы с инициалами семьи или фамилиями на английском языке.

Индийцы добавили и кое-что от себя

Несмотря на то, что в виде зданий чувствуется влияние Европы, индийская самобытность также присутствует. Как заметил местный фотограф Себастьян Кортес: "На первый взгляд, уличный пейзаж выглядит европейским, но если вы присмотритесь внимательнее, вы увидите гуджаратскую традицию использования древесины как строительного материала, а капители (верхняя часть колонн или пилястры) – гибридные – созданные под разными влияниями".

Дома вдохновлены Европой, однако учитывают местные особенности жизни.

К сожалению, сейчас очень много зданий в Сидхпуре заброшены и заброшены, некоторые вообще снесли. Город начал пустеть после того, как Индия получила независимость, а местные начали выезжать или в большие города, или за границу. Осталось менее 400 хавели.