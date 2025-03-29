Про те, чому посеред Азії є будинки з європейською архітектурою, 24 Канал розповідає з посиланням на CNN.

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Європейська архітектура в Індії

Місто Сідхпур розташоване менш ніж за 3 години їзди від столиці штату Гуджарат. Однак часто воно залишається поза увагою мандрівників. Проте там досі ходять у кольорових хіджабах та золотих і білих кепках, які носили представники мусульманської секти Давуді Бохра.

У першій половині 20 століття представники секти будували сотні розкішних резиденцій, демонструючи так свою заможність. Тісні торгівельні зв'язки громади з Європою могли вплинути на її архітектурні вподобання.

Відомо, що тодішній махараджа (індійський князь, найвищий титул з доступних індусові – 24 Канал) регіону Саяджі Рао Гайквад III любив європейську архітектуру. Він встановив суворі правила планування, натхненний шотландським міським планувальником Патріком Геддесом, що призвело до однорідних вуличних пейзажів.

На Паризькій вулиці розташовані довгі вузькі особняки, зроблені переважно з дерева, а також цегли. Будинки мають двосхилі дахи, пілястри та колони, різьблені двері та ошатні навислі вікна "джарокха". На фасадах будинків часто є монограми з ініціалами родини або прізвищами англійською мовою.

Індійці додали й дещо від себе

Попри те, що у вигляді будівель відчувається вплив Європи, індійська самобутність також присутня. Як зауважив місцевий фотограф Себастьян Кортес: "На перший погляд, вуличний пейзаж виглядає європейським, але якщо ви придивитесь уважніше, ви побачите гуджаратську традицію використання деревини як будівельного матеріалу, а капітелі (верхня частина колон або пілястри) – гібридні – створені під різними впливами".

Будинки натхненні Європою, однак враховують місцеві особливості життя.

На жаль, зараз дуже багато будівель у Сідхпурі покинуті та занедбані, деякі взагалі знесли. Місто почало пустіти після того, як Індія здобула незалежність, а місцеві почали виїжджати або до більших міст, або за кордон. Залишилося менш як 400 хавелі.