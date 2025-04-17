Почему в СССР строили многоэтажки "на ножках"
- В СССР строили многоэтажки на так называемых "ножках".
- Возведение таких зданий имело свои причины.
В советской архитектуре было много необычных решений, среди которых – дома на опорах или "на ножках". Такие сооружения возводили по определенным причинам.
Почему же в СССР строили дома на ножках, рассказывает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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Советские дома "на ножках"
Дома на так называемых "ножках" начали возводить еще в 1930-х годах. Однако активное строительство таких сооружений происходило в 1960-х.
Было несколько причин такой необычной архитектуры:
- Мода и влияние конструктивизма: расцвет архитектурного модернизма поощрял людей, которые разрабатывали проекты, искать новые решения. Ножки в домах создавали эффект легкости и открытого пространства. Это делало стандартизированную советскую застройку более выразительной.
- Проветривание зданий – конструкция, которая была поднятой над землей, позволяла лучше проветривать фундамент. А это предотвращало влажность и положительно влияло на долговечность зданий.
- Удобство для пешеходов – люди могли не обходить дома, а пройтись под ними. Это экономило время.
- Избежание неудобств первого этажа. В типовых советских многоэтажках на первых этажах часто чувствовался запах из подвала, было шумно, существовал больший риск ограблений. Отказ от первого жилого этажа иногда решал проблемы.
Однако такая архитектура хоть и имела свои преимущества, массовой не стала.
Дома на ножках, которые возводили в СССР / Фото из открытых источников
Особенности хрущевок
Хрущевки – это в основном пятиэтажные панельные и кирпичные дома без технического этажа, лифта и мусоропровода, которые начали массово возводить во время правления Никиты Хрущева.
Хрущевки имели свои особенности, в частности отсутствие балконов на первом этаже, "тайную комнату" внутри квартиры, окно между кухней и ванной и другие.