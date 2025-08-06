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Недвижимость Покупка жилья Пятерка городов Украины с самым дорогим жильем: где за квартиру надо заплатить больше всего
6 августа, 16:13
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Пятерка городов Украины с самым дорогим жильем: где за квартиру надо заплатить больше всего

Наталия Пристанская
Основні тези
  • Львов, Киев, Ужгород входят в пятерку городов Украины с самой дорогой недвижимостью.
  • Какие еще города есть в перечне, читайте в материале.

В западных областях и Киеве жилье дорогое. Это касается как первичного, так и вторичного рынка. Однако в пятерку самых дорогих входят и города из других регионов.

В каких пяти городах купить жилье дороже всего, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

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Какие города предлагают самую дорогую недвижимость в новостройках?

Квадратный метр в новостройках в августе 2025 года самый дорогой во Львове, самый дешевый в Запорожье. В пятерку городов с самыми высокими ценами входят:

  • Львов – 57 100 (за последние полгода цены не изменились);
  • Киев – 54 800 гривен за квадрат (за последние полгода цены не изменились);
  • Ужгород – 48 300 гривен за квадрат (рост цены на 5% за последние полгода);
  • Днепр – 45 800 гривен за квадрат (без изменений цены за 6 месяцев);
  • Одесса – 45 700 гривен за квадрат (на 10% больше, чем было полгода назад).


В Ужгороде одни из самых высоких цен на квартиры в Украине / Фото news.uzhgorod.ua

Где самое дорогое жилье на вторичке?

Относительно квартир вторичного рынка, то однокомнатные самые дорогие в таких городах:

  • Киев – 65 000 долларов (на 8% больше, чем полгода назад);
  • Львов – 64 700 долларов (на 1% больше);
  • Ужгород – 63 000 долларов (на 5% больше);
  • Ровно – 53 000 долларов (цены без изменений);
  • Черновцы – 51 500 долларов (на 16% больше).

За двухкомнатные квартиры больше всего выложить придется в городах: Киев – 100 000 долларов, Львов – 93 000 долларов, Ужгород – 90 000 долларов, Черновцы – 75 000 долларов, Ровно – 62 900 долларов.

Трехкомнатные квартиры дороже всего продают в Киеве – 150 000 долларов, Львове – 117 000 долларов, Ужгороде – 110 000 долларов, Черновцах – 94 800 долларов, Одессе – 85 000 долларов.