Жилье на западе Украины: где купить квартиру выгоднее всего
- Самые дешевые однокомнатные квартиры в Хмельницком стоят в среднем 37 тысяч долларов, тогда как во Львове цена достигает 69 тысяч долларов.
- Цены на двухкомнатные квартиры варьируются от 55 тысяч долларов в Хмельницком до 97,4 тысячи долларов во Львове, причем цены растут из-за ситуации с безопасностью и ограниченного предложения на рынке.
Рынок жилья на западе Украины остается одним из самых динамичных в стране. Несмотря на общий рост цен, именно здесь все еще можно найти относительно доступные варианты на вторичном рынке, если сравнивать со столицей и центральными регионами.
Сколько стоит однокомнатная квартира?
Самыми дешевыми остаются однокомнатные квартиры в Хмельницком, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Хмельницком – около 37 тысяч долларов. Следующий в рейтинге является Ивано-Франковск со средней стоимостью 41 тысяча долларов. Другие города дороже:
- Ужгород – 63,5 тысячи долларов (+6%);
- Черновцы – 56,7 тысячи долларов (+18%);
- Луцк – 55,5 тысячи долларов (+23%);
- Ровно – 53,3 тысячи долларов (+24%);
- Житомир – 47 тысяч долларов (+9%);
- Винница – 47 тысяч долларов (+4%).
- Тернополь – 45 тысяч долларов (+22%);
Львов традиционно остается самым дорогим городом Западной Украины. Там средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает 69 тысяч долларов, даже несмотря на относительно умеренный рост на 8%.
Какова стоимость двухкомнатных квартир?
В сегменте двухкомнатных квартир самые дешевые предложения снова же фиксируются в Хмельницком – около 55 тысяч долларов. В Ивано-Франковске средняя цена составляет 58,5 тысячи долларов, а в Луцке – около 64 тысяч долларов.
В Тернополе двухкомнатные квартиры стоят в среднем 67 тысяч долларов, демонстрируя самый высокий годовой рост – 27%. Ровно и Винница находятся в диапазоне 68-70 тысяч долларов.
В Черновцах средняя цена двухкомнатной квартиры достигает 79 тысяч долларов (+ 20%). Самыми дорогими остаются Ужгород – около 95 тысяч долларов (+ 15%) и Львов – 97,4 тысячи долларов (+ 6%).
Почему цены продолжают расти?
Причинами роста остаются ситуация с безопасностью в восточных регионах и ограниченное количество качественного жилья на вторичном рынке. Западные области воспринимаются как относительно безопасные, что поддерживает стабильный спрос даже в меньших городах.
Дополнительно на цены влияют инфляционные ожидания, рост стоимости ремонтов и ориентация владельцев на покупку жилья в 2026 году, что особенно заметно в крупных городах Украины.
Какова стоимость аренды в западных регионах?
Ужгород стал самым дорогим городом для аренды квартир в Украине квартир в Украине, где аренда однокомнатной квартиры стоит 21 тысячу гривен, а двухкомнатной – 32 тысячи гривен.
У сегменте долгосрочной аренды квартир в 2025 году и спрос, и предложение уменьшились на 3%, сообщали аналитики OLX Недвижимость. Несмотря на это, медианная стоимость аренды по Украине выросла на 8%. Заметно подорожали трехкомнатные квартиры, где прирост цен достиг 21%.