Жилье на западе Украины: где купить квартиру выгоднее всего

Рынок жилья на западе Украины остается одним из самых динамичных в стране. Несмотря на общий рост цен, именно здесь все еще можно найти относительно доступные варианты на вторичном рынке, если сравнивать со столицей и центральными регионами.

Сколько стоит однокомнатная квартира?

Самыми дешевыми остаются однокомнатные квартиры в Хмельницком, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Хмельницком – около 37 тысяч долларов. Следующий в рейтинге является Ивано-Франковск со средней стоимостью 41 тысяча долларов. Другие города дороже:

Ужгород – 63,5 тысячи долларов (+6%);

Черновцы – 56,7 тысячи долларов (+18%);

Луцк – 55,5 тысячи долларов (+23%);

Ровно – 53,3 тысячи долларов (+24%);

Житомир – 47 тысяч долларов (+9%);

Винница – 47 тысяч долларов (+4%).

Тернополь – 45 тысяч долларов (+22%);

Львов традиционно остается самым дорогим городом Западной Украины. Там средняя стоимость однокомнатной квартиры достигает 69 тысяч долларов, даже несмотря на относительно умеренный рост на 8%.

Какова стоимость двухкомнатных квартир?

В сегменте двухкомнатных квартир самые дешевые предложения снова же фиксируются в Хмельницком – около 55 тысяч долларов. В Ивано-Франковске средняя цена составляет 58,5 тысячи долларов, а в Луцке – около 64 тысяч долларов.

В Тернополе двухкомнатные квартиры стоят в среднем 67 тысяч долларов, демонстрируя самый высокий годовой рост – 27%. Ровно и Винница находятся в диапазоне 68-70 тысяч долларов.

В Черновцах средняя цена двухкомнатной квартиры достигает 79 тысяч долларов (+ 20%). Самыми дорогими остаются Ужгород – около 95 тысяч долларов (+ 15%) и Львов – 97,4 тысячи долларов (+ 6%).

Почему цены продолжают расти?

Причинами роста остаются ситуация с безопасностью в восточных регионах и ограниченное количество качественного жилья на вторичном рынке. Западные области воспринимаются как относительно безопасные, что поддерживает стабильный спрос даже в меньших городах.

Дополнительно на цены влияют инфляционные ожидания, рост стоимости ремонтов и ориентация владельцев на покупку жилья в 2026 году, что особенно заметно в крупных городах Украины.

Какова стоимость аренды в западных регионах?