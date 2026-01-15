Скільки коштує однокімнатна квартира?

Найдешевшими залишаються однокімнатні квартири у Хмельницькому, пише 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Дивіться також Не лише Київ: у яких містах України найдорожчі квартири на вторинці

Середня вартість однокімнатної квартири у Хмельницькому – близько 37 тисяч доларів. Наступний у рейтингу є Івано-Франківськ з середньою вартістю 41 тисяча доларів. Інші міста дорожчі:

Ужгород – 63,5 тисячі доларів (+6%);

Чернівці – 56,7 тисячі доларів (+18%);

Луцьк – 55,5 тисячі доларів (+23%);

Рівне – 53,3 тисячі доларів (+24%);

Житомир – 47 тисяч доларів (+9%);

Вінниця – 47 тисяч доларів (+4%).

Тернопіль – 45 тисяч доларів (+22%);

Львів традиційно залишається найдорожчим містом Західної України. Там середня вартість однокімнатної квартири сягає 69 тисяч доларів, навіть попри відносно помірне зростання на 8%.

Яка вартість двокімнатних квартир?

У сегменті двокімнатних квартир найдешевші пропозиції знову ж таки фіксуються у Хмельницькому – близько 55 тисяч доларів. В Івано-Франківську середня ціна становить 58,5 тисячі доларів, а у Луцьку – близько 64 тисяч доларів.

У Тернополі двокімнатні квартири коштують у середньому 67 тисяч доларів, демонструючи найвище річне зростання – 27%. Рівне та Вінниця перебувають у діапазоні 68-70 тисяч доларів.

У Чернівцях середня ціна двокімнатної квартири сягає 79 тисяч доларів (+20%). Найдорожчими залишаються Ужгород – близько 95 тисяч доларів (+15%) та Львів – 97,4 тисячі доларів (+6%).

Чому ціни продовжують рости?

Причинами зростання залишаються безпекова ситуація у східних регіонах та обмежена кількість якісного житла на вторинному ринку. Західні області сприймаються як відносно безпечні, що підтримує стабільний попит навіть у менших містах.

Додатково на ціни впливають інфляційні очікування, зростання вартості ремонтів та орієнтація власників на купівлю житла у 2026 році, що особливо помітно у великих містах України.

Яка вартість оренди у західних регіонах?