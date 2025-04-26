Лидеры среди иностранцев: где украинцы скупают недвижимость за рубежом больше всего

Украинцы активно инвестируют в жилье стран Европы с началом полномасштабного вторжения. В некоторых странах они даже вошли в тройку иностранцев, которые не просто покупают, а скупают недвижимость.

По обновленным статистикам европейских государств стало известно, что украинцы активно покупают недвижимость в двух странах. Говорится о Польше и Турции, рассказывает 24 Канал.

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Бешеный спрос на недвижимость в Польше

С 2023 года украинцы являются лидерами среди иностранцев, которые покупают жилье в Польше. В апреле 2025-го стало известно, что за прошлый год количество приобретенной недвижимости составило еще и на 25% больше. Об этом свидетельствуют данные польского Министерства внутренних дел, о чем пишет издание salon24PL.

Интересно, что за 2024 год все иностранцы приобрели в Польше более 17 тысяч квартир. Из этого числа 53% сделок заключили с украинцами. Белорусы, которые оказались на втором месте, купили только 3 тысяч квартир, хотя тоже показали повышенный спрос в +60% за год.

Эти данные свидетельствуют о том, что украинцы адаптируются к жизни в Польше и планируют там остаться. Самыми популярными городами для украинских покупателей являются Варшава (3,5 тысячи купленных квартир), а также Краков и Вроцлав (по 1,5 тысячи приобретенных квартир).

Новостройки во Вроцлаве / Фото Pexels

Третьи среди иностранцев-покупателей в Турции

В Турции украинцы также скупают жилье, занимая третье место среди иностранцев после россиян и иранцев. За 2024 год украинцы приобрели там 1631 объект недвижимости, о чем свидетельствуют данные государственного института статистики.

Для сравнения: иранцы приобрели в Турции 2 166 объектов, а россияне – 4 867 объектов.

Среди причин такой заинтересованности со стороны украинцев называют: удобное расположение, а следовательно и теплый климат, развитый рынок недвижимости и много различных предложений; стабильные условия для иностранных инвесторов от правительства, возможность получения вида на жительство.

Территориально иностранцы чаще всего покупают жилье в Стамбуле, а также в Анталии и Мерсине.