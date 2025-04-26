За оновленими статистиками європейських держав стало відомо, що українці активно купують нерухомість у двох країнах. Мовиться про Польщу та Туреччину, розповідає 24 Канал.

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Шалений попит на нерухомість у Польщі

З 2023 року українці є лідерами серед іноземців, які купують житло в Польщі. У квітні 2025-го стало відомо, що за минулий рік кількість придбаної нерухомості становила ще й на 25% більше. Про це свідчать дані польського Міністерства внутрішніх справ, про що пише видання salon24PL.

Цікаво, що за 2024 рік усі іноземці придбали в Польщі понад 17 тисяч квартир. З цього числа 53% угод уклали з українцями. Білоруси, які опинилися на другому місці, купили тільки 3 тисяч квартир, хоч теж показали підвищений попит у +60% за рік.

Ці дані свідчать про те, що українці адаптуються до життя в Польщі й планують там залишитися. Найпопулярнішими містами для українських покупців є Варшава (3,5 тисячі куплених квартир), а також Краків та Вроцлав (по 1,5 тисячі придбаних помешкань).

Новобудови у Вроцлаві / Фото Pexels

Треті серед іноземців-покупців у Туреччині

У Туреччині українці також скуповують житло, посідаючи третє місце серед іноземців після росіян та іранців. За 2024 рік українці придбали там 1631 об'єкт нерухомості, про що свідчать дані державного інституту статистики.

Для порівняння: іранці придбали в Туреччині 2 166 об'єктів, а росіяни – 4 867 об'єктів.

Серед причин такої зацікавленості з боку українців називають: зручне розташування, а відтак і теплий клімат, розвинений ринок нерухомості та багато різних пропозицій, стабільні умови для іноземних інвесторів від уряду, можливість отримання посвідки на проживання.

Територіально іноземці найчастіше купують житло в Стамбулі, а також в Анталії та Мерсіні.