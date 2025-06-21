Наиболее и наименее доступные города США: какая цена аренды за 1-комнатную квартиру

Традиционно, что в США Северо-восточное и Западное побережье являются более дорогими на рынке недвижимости из-за густонаселения и экономических возможностей. А вот внутренние регионы предлагают покупателям более доступные варианты.

Какая статистика по медианной цене на 1-комнатную квартиру в разных городах США, передает 24 Канал со ссылкой на портал Zumper.

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Какие города США самые дорогие для аренды

Согласно данным, самым дорогим городом для аренды жилья является Нью-Йорк, где медианная аренда 1-комнатной квартиры достигает аж 4 620 долларов в месяц. Второе место занимает Сан-Франциско – 3 300 долларов, что делает город дорогим на Западном побережье. Джерси-Сити занимает в рейтинге третье место с ценой в почти 3 тысячи долларов за аренду.

В умовах війни у девелоперів з’являється важлива місія – не лише підтримувати економіку, а й створювати житло, яке буде безпечним, доступним та якісним. Це шанс оновити підхід до урбаністики в Україні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Следующими по списку идут города, такие как Бостон (2 880 долларов), Майами (2 700 долларов), Сан-Хосе (2 660 долларов), Арлингтон (2 490 долларов), Вашингтон, округ Колумбия и Лос-Анджелес (2 300 долларов) и Сан-Диего (2 280 долларов).

Дело в том, что рост цен в популярных городах, таких как Нью-Йорк и Сан-Франциско, связан с инфляцией и спросом на качественное жилье. И в ближайшие месяцы разрыв между самыми дорогими и самыми дешевыми рынками может еще больше увеличиться,

– объясняется в издании.

Для сравнения! Стоимость только одной аренды в Нью-Йорке будет равна аренде почти 6 квартир в городе Акроне, штат Огайо.

В каких городах цены на аренду самые низкие

Самым дешевым рынком недвижимости является город Акрон , штат Огайо. Здесь цена за аренду составляет всего 750 долларов в месяц.

, штат Огайо. Здесь цена за аренду составляет всего 750 долларов в месяц. Второе место занимает Вичита , штат Канзас, с 770 долларами за аренду,

, штат Канзас, с 770 долларами за аренду, В то же время третий город в рейтинге самых дешевых занимает Шривпорт, штат Луизиана, с 800 долларами за аренду.

То есть дешевые рынки, например Акрон, остаются стабильными, ведь привлекают тех, кто ищет экономию. Кроме того, этом году рынок недвижимости США меняется не в пользу покупателей, ведь стоимость аренды растет быстрее самих зарплат американцев.

Интересно! В таких городах, как Оклахома-Сити, Эль-Пасо, Линкольн, Небраска, Тусон, Де-Мойн, Винстон-Сейлем и Альбукерке, цена за аренду варьируется от 890 долларов до 930 долларов.