Вокруг одни небоскребы: как китайский городок Шэньчжэнь превратили в высотный мегаполис

Количество небоскребов в Шэньчжэне растет с каждым годом. Это второй город Китая по количеству высотных зданий, что пока уступает Гонконгу. Однако Шэньчжэнь уже называют "новой столицей небоскребов" не только Китая, а всего мира, рассказывает 24 Канал.

Интересно В Шотландии сравняют с землей ЖК, который сравнивают с Чернобылем

Как Шэньчжэнь стал мегаполисом

Шэньчжэнь, один из самых молодых городов Китая, начал свое развитие в 1980 году. Тогда центральное правительство назвало его одной из первых специальных экономических зон страны.

За 40 лет, прошедших с того времени, он вырос из сонного сельскохозяйственного приграничного городка до одного из крупнейших мегаполисов мира. Сейчас там проживает около 20 миллионов человек.

Первое многофункциональное сверхвысотное здание Китая возвели как раз в Шэньчжэне. Это был Международный торговый центр, который открыли в 1985 году. Интересно, что скорость с которой продвигалось строительство, поражала всех. Каждые три дня подрядчики возводили целый этаж. Тогда в местный лексикон добавились выражения ""со скоростью Шэньчжэня" и "высота Шэньчжэня".



Вид на ночной Шэньчжэнь / Фото szu.edu.cn

В 1990-х произошел строительный бум – небоскребов становилось все больше и больше, так же становилась рекордной их высота. Так к 2006 году в Шэньчжэне построили 18 новых небоскребов высотой более 200 метров. Самой известной из них является Башня Ди Ван – первое здание города, высота которой превысила 300 метров.

Самые высокие здания Шэньчжэня

По данным международной организации "Совет по высотным зданиям и городской среде", Шэньчжэнь занимает второе место в рейтинге городов с самыми высокими зданиями в мире по состоянию на 2024 год. В городе в то время насчитывалось 414 небоскребов.

Интересно. На первом месте – Гонконг (558 высотных зданий), а на третьем – Нью-Йорк (318 небоскребов).

К пяти самым высоким зданиям Шэньчжэня относятся:

Международный финансовый центр Пинань – высота 599 метров (самая высокая офисная башня в мире);

(самая высокая офисная башня в мире); Небоскреб КК100 – высота 442 метра (одно из самых узких зданий Китая);

Штаб-квартира China Resources – высота 393 метра;

Небоскреб Citymark Centre – высота 388,3 метра;

Небоскреб Shum Yip Upperhills Tower 1 – высота 388,1 метра.



Международный финансовый центр Пинань / Фото Tim Griffith

Все вышеупомянутые небоскребы не являются жилыми, однако некоторые из них содержат и квартиры. Все самые высокие небоскребы Шэньчжэня – многофункциональные.