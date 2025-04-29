О том, почему здания снесут и за что его сравнивают с Чернобылем, 24 Канал рассказывает со ссылкой на BBC News.

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История комплекса "Клун-парк"

"Клун-парк" построили после Первой мировой войны. Это было жилье для работников судостроительной верфи. Комплекс формировали 45 четырехэтажных домов, в которых были 430 квартир небольшой площади. На территории также есть готическая церковь 1880-х годов и школа, которую возвели в 1907 году.

Еще в 1990-х годах район был популярным среди местных жителей. Супруги Карен и Аллан Томпсоны купили там свою первую квартиру в 1992 году. В "Клун-парке" активно жили люди, жилье имело популярность. Однако со временем судостроение начало приходить в упадок. Местные в поисках новой работы начали выезжать, квартиры скупали для аренды, а здания теряли надлежащий уход. Далее ситуация начала резко ухудшаться и район стал ассоциироваться с преступностью, наркотиками, заброшенными домами.

Постепенно комплекс превратился в заброшенную территорию с руинами, заросшими зданиями и тревожной атмосферой, которая привлекала фотографов и исследователей. Именно тогда появилось название "шотландский Чернобыль".

Как выглядит комплекс теперь: Фото с сайта BBC News

Какая ситуация в районе теперь

В "Клун-парке" остались жить единицы. Среди них – 73-летний пенсионер Маршал Крейг, который уже 20 лет проживает в доме на окраине комплекса. Его дом пока что не планируют сносить.

Несколько лет назад мужчину госпитализировали из-за отравления дымом, вызванное одним из частых умышленных пожаров в заброшенных зданиях. Даже несмотря на это, Маршал Крейг говорит, что наслаждается тишиной, природой и одиночеством.

Что планируют снести

В рамках первой очереди в комплексе планируют снести 15 жилых домов, а также школу и церковь, которые признали аварийными, несмотря на статус памятников архитектуры. В будущем власти намерены демонтировать весь комплекс, однако пока не выкупила все объекты.

Напомним, в Польше есть заброшенный комплекс для работников завода, который когда-то был заведением для отдыха. Комплекс, построен в 1974 – 1975 годах, теперь уничтожен и приходит в упадок. Люди сравнивают его с Чернобыльской зоной отчуждения.