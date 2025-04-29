Про те, чому будівлі знесуть та за що його порівнюють з Чорнобилем, 24 Канал розповідає з посиланням на BBC News.

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Історія комплексу "Клун-парк"

"Клун-парк" побудували після Першої світової війни. Це було житло для працівників суднобудівної верфі. Комплекс формували 45 чотириповерхових будинків, в яких були 430 квартир невеликої площі. На території також є готична церква 1880-х років та школа, яку звели у 1907 році.

Ще у 1990-х роках район був популярним серед місцевих. Подружжя Карен і Аллан Томпсони купили там свою першу квартиру у 1992 році. У "Клун-парку" активно жили люди, житло мало популярність. Однак згодом суднобудування почало занепадати. Місцеві у пошуках нової роботи почали виїжджати, квартири скуповували для оренди, а будівлі втрачали належний догляд. Далі ситуація почала різко погіршуватися і район став асоціюватися зі злочинністю, наркотиками, покинутими будинками.

Поступово комплекс перетворився на занедбану територію з руїнами, зарослими будівлями та тривожною атмосферою, яка приваблювала фотографів і дослідників. Саме тоді з'явилася назва "шотландський Чорнобиль".

Який вигляд має комплекс тепер: Фото зі сайту BBC News

Яка ситуація в районі тепер

У "Клун-парку" залишилися жити одиниці. Серед них – 73-річний пенсіонер Маршал Крейг, який вже 20 років проживає в будинку на околиці комплексу. Його дім поки що не планують зносити.

Кілька років тому чоловіка госпіталізували через отруєння димом, спричинене однією з частих навмисних пожеж у покинутих будівлях. Навіть попри це, Маршал Крейг каже, що насолоджується тишею, природою та самотою.

Що планують знести

У межах першої черги в комплексі планують знести 15 житлових будинків, а також школу та церкву, які визнали аварійними, попри статус пам’яток архітектури. У майбутньому влада має намір демонтувати весь комплекс, проте поки не викупила всі об'єкти.

Нагадаємо, у Польщі є занедбаний комплекс для працівників заводу, який колись був закладом для відпочинку. Комплекс, збудований у 1974 – 1975 роках, тепер знищений і занепадає. Люди порівнюють його з Чорнобильською зоною відчуження.