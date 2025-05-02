Количество небоскребов в Шэньчжэне растет с каждым годом. Это второй город Китая по количеству высотных зданий, что пока уступает Гонконгу. Однако Шэньчжэнь уже называют "новой столицей небоскребов" не только Китая, а всего мира, рассказывает 24 Канал.
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Как Шэньчжэнь стал мегаполисом
Шэньчжэнь, один из самых молодых городов Китая, начал свое развитие в 1980 году. Тогда центральное правительство назвало его одной из первых специальных экономических зон страны.
За 40 лет, прошедших с того времени, он вырос из сонного сельскохозяйственного приграничного городка до одного из крупнейших мегаполисов мира. Сейчас там проживает около 20 миллионов человек.
Первое многофункциональное сверхвысотное здание Китая возвели как раз в Шэньчжэне. Это был Международный торговый центр, который открыли в 1985 году. Интересно, что скорость с которой продвигалось строительство, поражала всех. Каждые три дня подрядчики возводили целый этаж. Тогда в местный лексикон добавились выражения ""со скоростью Шэньчжэня" и "высота Шэньчжэня".
Вид на ночной Шэньчжэнь / Фото szu.edu.cn
В 1990-х произошел строительный бум – небоскребов становилось все больше и больше, так же становилась рекордной их высота. Так к 2006 году в Шэньчжэне построили 18 новых небоскребов высотой более 200 метров. Самой известной из них является Башня Ди Ван – первое здание города, высота которой превысила 300 метров.
Самые высокие здания Шэньчжэня
По данным международной организации "Совет по высотным зданиям и городской среде", Шэньчжэнь занимает второе место в рейтинге городов с самыми высокими зданиями в мире по состоянию на 2024 год. В городе в то время насчитывалось 414 небоскребов.
Интересно. На первом месте – Гонконг (558 высотных зданий), а на третьем – Нью-Йорк (318 небоскребов).
К пяти самым высоким зданиям Шэньчжэня относятся:
- Международный финансовый центр Пинань – высота 599 метров (самая высокая офисная башня в мире);
- Небоскреб КК100 – высота 442 метра (одно из самых узких зданий Китая);
- Штаб-квартира China Resources – высота 393 метра;
- Небоскреб Citymark Centre – высота 388,3 метра;
- Небоскреб Shum Yip Upperhills Tower 1 – высота 388,1 метра.
Международный финансовый центр Пинань / Фото Tim Griffith
Все вышеупомянутые небоскребы не являются жилыми, однако некоторые из них содержат и квартиры. Все самые высокие небоскребы Шэньчжэня – многофункциональные.