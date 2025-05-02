Кількість хмарочосів у Шеньчжені зростає з кожним роком. Це друге місто Китаю за кількістю висотних будівель, що наразі поступається Гонконгу. Проте Шеньчжень вже називають "новою столицею хмарочосів" не лише Китаю, а всього світу, розповідає 24 Канал.

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Як Шеньчжень став мегаполісом

Шеньчжень, одне з наймолодших міст Китаю, розпочав свій розвиток у 1980 році. Тоді центральний уряд назвав його однією з перших спеціальних економічних зон країни.

За 40 років, що минули з того часу, він виріс із сонного сільськогосподарського прикордонного містечка до одного з найбільших мегаполісів світу. Зараз там проживає близько 20 мільйонів людей.

Першу багатофункціональну надвисотну будівлю Китаю звели якраз у Шеньчжені. Це був Міжнародний торговий центр, який відкрили в 1985 році. Цікаво, що швидкість з якою просувалося будівництво, вражала всіх. Кожні три дні підрядники зводили цілий поверх. Тоді до місцевого лексикону додалися вислови "зі швидкістю Шеньчженя" та "висота Шеньчженя".



Вигляд на нічний Шеньчжень / Фото szu.edu.cn

У 1990-х стався будівельний бум – хмарочосів ставало все більше і більше, так само ставала рекордною їхня висота. Так до 2006 року в Шеньчжені збудували 18 нових хмарочосів висотою понад 200 метрів. Найвідомішою з них є Вежа Ді Ван – перша будівля міста, висота якої перевищила 300 метрів.

Найвищі будівлі Шеньчженя

За даними міжнародної організації "Рада з висотних будівель та міського середовища", Шеньчжень посідає друге місце в рейтингу міст з найвищими будівлями у світі станом на 2024 рік. У місті на той час налічувалося 414 хмарочосів.

Цікаво. На першому місці – Гонконг (558 висотних будівель), а на третьому – Нью-Йорк (318 хмарочосів).

До п'яти найвищих будівель Шеньчженя належать:

Міжнародний фінансовий центр Пінань – висота 599 метрів (найвища офісна вежа у світі);

(найвища офісна вежа у світі); Хмарочос КК100 – висота 442 метри (одна з найвужчих будівель Китаю);

Штаб-квартира China Resources – висота 393 метри;

Хмарочос Citymark Centre – висота 388,3 метра;

Хмарочос Shum Yip Upperhills Tower 1 – висота 388,1 метра.



Міжнародний фінансовий центр Пінань / Фото Tim Griffith

Усі вищезгадані хмарочоси не є житловими, однак деякі з них вміщують і квартири. Усі найвищі хмарочоси Шеньчженя – багатофункціональні.