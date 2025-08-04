Супруги из Киева приобрели домик недалеко от Говерлы. Сначала пара даже не раздумывала над переездом в горы, но, найдя нужную недвижимость, решилась на этот шаг.

Хижина стоила всего лишь 3 тысячи долларов. Правда, в ремонт пришлось вложить больше ее стоимости, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на видео с ютюб-канала Иванки Дячук.

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Как супруги из Киева переехали в Карпаты?

Екатерина и Дмитрий поженились в конце 2023 года. Тогда же пара задумалась над тем, что для семьи "нужна хата".

Мы хотели дом под Киевом. Но что-то пошло не так. Может, в горы? Буквально за два дня я просматривала и нахожу этот дом,

– вспомнила Екатерина.

Супруги довольно быстро решили, что покупают жилье за 600 километров от дома. Молодую семью не остановило и то, что дом требовал серьезных вложений. Пара поставила себе задачу – делать все бюджетно.

Мы делаем здесь все бюджетно, потому что когда мы сюда переехали, я пыталась транслировать людям, что можно жить в любых условиях, делать уют за очень малые средства,

– говорит владелица.

Наиболее затратной оказалась ванная комната, ведь подведение воды обошлось в 4 тысячи долларов. Интернет протянули за 4 тысячи гривен, свет был. Колодец выкопали за 9 дней.

Супруги говорят, что после жизни в собственном доме больше не хочет переезжать в квартиру. Следующим будет разве что частный дом.

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