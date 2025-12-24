Упадут ли цены на квартиры в 2026 году: что будет формировать стоимость в Украине
- В 2026 году снижение цен на жилье не прогнозируется, из-за ограниченного предложения и роста спроса, особенно на квартиры с автономным отоплением и резервным питанием.
- Государственные программы, такие как "еОселя" и жилищные ваучеры для военных и переселенцев, будут оставаться ключевыми драйверами спроса на первичном рынке недвижимости.
В 2026 году рынок недвижимости Украины, скорее всего, будет развиваться без резких изменений. Ограниченное предложение, факторы безопасности и государственные программы поддержки и в дальнейшем будут определять спрос и цены как на жилье, так и на коммерческие объекты.
Изменятся ли цены на жилье в 2026 году?
Снижение цен на жилье в 2026 году не прогнозируется, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.
При нынешних экономических условиях и условиях безопасности рынок будет сохранять текущую динамику, а рост спроса на фоне ограниченного предложения будет усиливать давление на стоимость квадратных метров. Наиболее популярными будут оставаться квартиры с автономным отоплением, резервным питанием и современными инженерными решениями.
Что будет происходить на вторичном рынке жилья?
На вторичном рынке в 2026 году возможно формирование дефицита предложения. Часть жилого фонда была разрушена, еще часть владельцев не готова продавать недвижимость в период неопределенности.
В то же время спрос будет сохраняться, а в отдельных сегментах может вырасти. Это будет создавать дополнительное ценовое давление, прежде всего на качественные квартиры в относительно безопасных регионах и домах с высоким уровнем автономности.
Почему первичный рынок не будет дешеветь?
На первичном рынке снижение цен в 2026 году также не ожидается. Основными факторами остаются ограниченное количество новых проектов, подорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы.
Важно! Хотя по итогам 2025 года в Украине на 15% выросло количество новых застроек, такое восстановление зафиксировали только в западных и центральных регионах, что не сможет изменить тенденции по всей стране, отметил глава Украинской ассоциации девелоперов Евгений Фаворов.
Отдельную роль играет изменение поведения покупателей. Из-за высоких рисков граждане значительно реже готовы инвестировать в жилье на ранних этапах строительства и чаще выбирают объекты с высокой степенью готовности.
Какую роль будут играть государственные программы?
Одним из ключевых драйверов спроса в 2026 году будет оставаться программа "еОселя", прежде всего на первичном рынке. Дополнительную поддержку спроса могут обеспечивать жилищные ваучеры для военных и внутренне перемещенных лиц, что частично компенсирует снижение покупательной способности населения.
К слову, с 1 декабря в Украине начала работать программа жилищных ваучеров номиналом 2 миллиона гривен. Принять участие могут переселенцы, которые не имеют собственного жилья и не участвовали в программе "еВідновлення".
Чего ждать от рынка аренды в 2026 году?
Ситуация на рынке долгосрочной аренды напрямую будет зависеть от объема предложения. В случае его сокращения цены и в дальнейшем будут расти. Больше всего будут пользоваться спросом квартиры с автономным отоплением, резервным электропитанием и расположением как можно дальше от стратегических объектов.
Как будут меняться цены на дома?
В 2026 году будет сохраняться тенденция переезда из Киева и других крупных городов в пригород. Это связано с факторами безопасности и возможностью выбрать жилье с высоким уровнем автономности, в частности частные дома.
В сегменте коммерческой недвижимости наиболее перспективными будут оставаться крупные склады и логистические хабы из-за ограниченного предложения. В то же время на рынке аренды офисов ожидается дальнейшее снижение спроса, что может привести к коррекции цен.
Где цены на квартиры выросли больше всего в 2025 году?
В 2025 году украинский рынок недвижимости демонстрировал рост спроса и повышение цен, особенно в сегменте квартир, где цены выросли на 19%.
Ужгород стал лидером по темпам подорожания. В сегменте однокомнатных квартир цены выросли на 60% за год. В то же время Киев сохранил первенство по абсолютному уровню стоимости.