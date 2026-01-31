Одна из стран Европы хочет запретить гражданам России и Беларуси покупать недвижимость
- Эстония планирует запретить покупку недвижимости гражданам России и Беларуси.
- Запрет коснется не всех россиян и белорусов.
Эстония готовится существенно ужесточить правила покупки недвижимости для граждан России и Беларуси. Речь идет о запрете покупки жилья для людей, которые не имеют статуса постоянного проживания в стране.
Почему в Эстонии хотят ограничить покупку жилья россиянами?
Ограничения также будут касаться компаний, действующих в интересах россиян и белорусов. Причина – риски для национальной безопасности. Об этом сообщает ERR.
После начала в 2022 году полномасштабной войны России против Украины Эстония резко сократила выдачу виз гражданам России и Беларуси. В то же время в ряде стран ЕС визовый режим остается более мягким, что позволяет гражданам этих государств свободно передвигаться по территории Евросоюза.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отмечает, что покупка недвижимости гражданами России и Беларуси с "неизвестным прошлым" представляет прямую угрозу безопасности страны.
За незначительными исключениями мы запретили им въезд и пребывание в Эстонии. Поэтому логично, что они не должны иметь и права покупать здесь недвижимость. Потому что ее могут использовать для разведывательной и диверсионной деятельности,
– говорится в заявлении министра.
Он также добавил, что действующих ограничений, которые уже действуют в приграничных районах с Россией и на малых островах, недостаточно. Именно поэтому правительство предлагает перейти от частичных оговорок к полному запрету.
Кого не коснется запрет?
В то же время запрет не коснется граждан России и Беларуси, которые законно проживают в Эстонии и имеют долгосрочные виды на жительство. Они и в дальнейшем смогут покупать, продавать, наследовать или получать недвижимость в подарок.
Мы знаем, кто эти люди, ведь проверяли их прошлое перед предоставлением так называемых долгосрочных видов на жительство. Поэтому вводить запрет в отношении них пока нет оснований,
– сказал министр.
Игорь Таро уточнил, что ограничения будут распространяться и на людей с двойным гражданством.
Законопроект планируют принять до лета. Правительство настаивает на скорейшем рассмотрении документа парламентом уже в рамках этой сессии.
Сколько в Эстонии россиян и белорусов?
Как указано на сайте МИД Эстонии, по состоянию на январь 2026 года в Эстонии проживают 1 476 граждан Беларуси и 7 797 граждан России с временными видами на жительство. Долгосрочные разрешения имеют 1 190 белорусов и 70 237 россиян. По данным земельного реестра, с начала полномасштабной войны примерно 1 тысяча граждан России купила недвижимость в Эстонии, не имея эстонского персонального идентификационного кода.
Какие еще страны Европы запретили или планируют запретить россиянам покупку жилья?
В июне 2025 года латвийский Сейм принял закон, который запрещает гражданам России и Беларуси покупать недвижимость на территории страны. Запрет распространяется также на компании, связанные с этими гражданами, но оставляет исключения для владельцев постоянного вида на жительство или наследников.
Финляндия с июля 2025 года официально запретила покупку недвижимости гражданами России и Беларуси по соображениям национальной безопасности. Исключения возможны для людей с постоянным видом на жительство или статусом резидента ЕС, но согласия Минобороны для этого нужны.
В мае 2023 года Литва ввела ограничения на приобретение земли или жилья гражданами России, которые не имеют постоянного вида на жительство.