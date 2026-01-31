Почему в Эстонии хотят ограничить покупку жилья россиянами?

Ограничения также будут касаться компаний, действующих в интересах россиян и белорусов. Причина – риски для национальной безопасности. Об этом сообщает ERR.

После начала в 2022 году полномасштабной войны России против Украины Эстония резко сократила выдачу виз гражданам России и Беларуси. В то же время в ряде стран ЕС визовый режим остается более мягким, что позволяет гражданам этих государств свободно передвигаться по территории Евросоюза.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отмечает, что покупка недвижимости гражданами России и Беларуси с "неизвестным прошлым" представляет прямую угрозу безопасности страны.

За незначительными исключениями мы запретили им въезд и пребывание в Эстонии. Поэтому логично, что они не должны иметь и права покупать здесь недвижимость. Потому что ее могут использовать для разведывательной и диверсионной деятельности,

– говорится в заявлении министра.

Он также добавил, что действующих ограничений, которые уже действуют в приграничных районах с Россией и на малых островах, недостаточно. Именно поэтому правительство предлагает перейти от частичных оговорок к полному запрету.

Кого не коснется запрет?

В то же время запрет не коснется граждан России и Беларуси, которые законно проживают в Эстонии и имеют долгосрочные виды на жительство. Они и в дальнейшем смогут покупать, продавать, наследовать или получать недвижимость в подарок.

Мы знаем, кто эти люди, ведь проверяли их прошлое перед предоставлением так называемых долгосрочных видов на жительство. Поэтому вводить запрет в отношении них пока нет оснований,

– сказал министр.

Игорь Таро уточнил, что ограничения будут распространяться и на людей с двойным гражданством.

Законопроект планируют принять до лета. Правительство настаивает на скорейшем рассмотрении документа парламентом уже в рамках этой сессии.

Сколько в Эстонии россиян и белорусов?

Как указано на сайте МИД Эстонии, по состоянию на январь 2026 года в Эстонии проживают 1 476 граждан Беларуси и 7 797 граждан России с временными видами на жительство. Долгосрочные разрешения имеют 1 190 белорусов и 70 237 россиян. По данным земельного реестра, с начала полномасштабной войны примерно 1 тысяча граждан России купила недвижимость в Эстонии, не имея эстонского персонального идентификационного кода.

Какие еще страны Европы запретили или планируют запретить россиянам покупку жилья?

В июне 2025 года латвийский Сейм принял закон, который запрещает гражданам России и Беларуси покупать недвижимость на территории страны. Запрет распространяется также на компании, связанные с этими гражданами, но оставляет исключения для владельцев постоянного вида на жительство или наследников.

Финляндия с июля 2025 года официально запретила покупку недвижимости гражданами России и Беларуси по соображениям национальной безопасности. Исключения возможны для людей с постоянным видом на жительство или статусом резидента ЕС, но согласия Минобороны для этого нужны.

В мае 2023 года Литва ввела ограничения на приобретение земли или жилья гражданами России, которые не имеют постоянного вида на жительство.