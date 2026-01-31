Чому в Естонії хочуть обмежити купівлю житла росіянами?

Обмеження також стосуватимуться компаній, що діють в інтересах росіян і білорусів. Причина – ризики для національної безпеки. Про це повідомляє ERR.

Після початку у 2022 році повномасштабної війни Росії проти України Естонія різко скоротила видачу віз громадянам Росії та Білорусі. Водночас у низці країн ЄС візовий режим залишається м'якшим, що дає змогу громадянам цих держав вільно пересуватися територією Євросоюзу.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро наголошує, що купівля нерухомості громадянами Росії та Білорусі з "невідомим минулим" становить пряму загрозу безпеці країни.

За незначними винятками ми заборонили їм в'їзд і перебування в Естонії. Тому логічно, що вони не повинні мати й права купувати тут нерухомість. Бо її можуть використовувати для розвідувальної та диверсійної діяльності,

– йдеться в заяві міністра.

Він також додав, що чинних обмежень, які вже діють у прикордонних районах із Росією та на малих островах, недостатньо. Саме тому уряд пропонує перейти від часткових застережень до повної заборони.

Кого не стосуватиметься заборона?

Водночас заборона не торкнеться громадян Росії та Білорусі, які законно проживають в Естонії та мають довгострокові дозволи на проживання. Вони й надалі зможуть купувати, продавати, успадковувати або отримувати нерухомість у подарунок.

Ми знаємо, хто ці люди, адже перевіряли їхнє минуле перед наданням так званих довгострокових дозволів на проживання. Тому запроваджувати заборону щодо них поки нема підстав,

– сказав міністр.

Ігор Таро уточнив, що обмеження поширюватимуться і на людей із подвійним громадянством.

Законопроєкт планують ухвалити до літа. Уряд наполягає на якнайшвидшому розгляді документа парламентом уже в межах цієї сесії.

Скільки в Естонії росіян і білорусів?

Як зазначено на сайті МЗС Естонії, станом на січень 2026 року в Естонії проживають 1 476 громадян Білорусі та 7 797 громадян Росії з тимчасовими дозволами на проживання. Довгострокові дозволи мають 1 190 білорусів і 70 237 росіян. За даними земельного реєстру, від початку повномасштабної війни приблизно 1 тисяча громадян Росії купила нерухомість в Естонії, не маючи естонського персонального ідентифікаційного коду.

Які ще країни Європи заборонили або планують заборонити росіянам купівлю житла?

У червні 2025 року латвійський Сейм ухвалив закон, який забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість на території країни. Заборона поширюється також на компанії, пов'язані з цими громадянами, але залишає винятки для власників постійної посвідки на проживання або спадкоємців.

Фінляндія з липня 2025 року офіційно заборонила купівлю нерухомості громадянами Росії та Білорусі через міркування національної безпеки. Винятки можливі для людей з постійним дозволом на проживання чи статусом резидента ЄС, але згоди Міноборони для цього потрібні.

У травні 2023 року Литва запровадила обмеження на придбання землі чи житла громадянами Росії, які не мають постійного дозволу на проживання.