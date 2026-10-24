Квартира без сбережений: реально ли оформить ипотеку без первоначального взноса

Реально ли оформить ипотеку без первоначального взноса в Украине

Оформить стандартную ипотеку без первоначального взноса в Украине практически невозможно, пишет кредитная компания "Банкнота". Банки и государственные программы предусматривают, что покупатель должен оплатить часть стоимости жилья собственными средствами или использовать альтернативные источники, предусмотренные условиями финансирования. В то же время существуют механизмы, позволяющие существенно снизить финансовую нагрузку на заемщика.

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Обратите внимание! Один из самых известных вариантов – государственная программа "еОселя". По ее условиям минимальный первоначальный взнос составляет 20% стоимости недвижимости, а для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно – 10%. Максимальный срок кредитования – 20 лет. В зависимости от категории заемщика ставка на первые 10 лет составляет 3% или 7% годовых, после чего может вырасти до 6% или 10% соответственно.

Например, если квартира стоит 2 миллиона гривен, при стандартном первоначальном взносе в 20% покупателю необходимо иметь 400 тысяч гривен. Для заемщика в возрасте до 25 лет с первоначальным взносом в 10% эта сумма составит 200 тысяч гривен. При этом нужно учитывать дополнительные расходы на оформление сделки, оценку недвижимости, страхование и нотариальные услуги.

Важно! Однако отсутствие достаточных сбережений не всегда означает, что от покупки жилья придется отказаться. В некоторых случаях часть первоначального взноса может покрыть государство или другая программа поддержки. Для этого необходимо соответствовать установленным критериям и пройти проверку банка.

Как приобрести квартиру, если нет денег на первоначальный взнос

Один из вариантов – государственная помощь для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. Для людей, соответствующих установленным требованиям, предусмотрена компенсация до 70% первоначального взноса по программе "еОселя". В то же время размер компенсации ограничен 30% стоимости жилья, а для получения помощи необходимо выполнить условия программы, в частности, оплатить свою часть взноса. Таким образом, это возможность уменьшить сумму собственных расходов, но не гарантированная ипотека с нулевым взносом.

Обратите внимание! Еще одна возможность – жилищный сертификат по программе "еВідновлення". Если человек получил такой сертификат за уничтоженное жилье, его можно использовать в качестве первого взноса по программе "еОселя", когда стоимость новой недвижимости превышает сумму сертификата. Остальную часть стоимости покупатель может профинансировать с помощью ипотечного кредита, если банк одобрит заявку.

Также стоит проверить, действуют ли в конкретной общине местные программы поддержки. Они могут предусматривать компенсацию части первоначального взноса или процентной ставки для отдельных категорий граждан. Условия, доступность финансирования и перечень получателей зависят от конкретной программы.

Альтернативой банковской ипотеке может быть рассрочка от застройщика. В таком случае покупатель договаривается о графике платежей непосредственно с компанией, продающей жилье. Однако необходимо внимательно проверить условия договора: предусмотрен ли первоначальный взнос, когда необходимо оплатить оставшуюся стоимость, какие штрафы применяются за просрочку и какие гарантии имеет покупатель.

Важно! Итак, приобрести квартиру вообще без первоначального взноса по стандартной ипотеке сложно. Однако государственная помощь, жилищный сертификат или местные программы могут уменьшить сумму, которую нужно оплатить самостоятельно. Перед оформлением кредита стоит обратиться в банк-участник программы "еОселя" и уточнить, какие механизмы поддержки доступны именно в вашем случае.

Кстати, мы писали ранее, что иногда " первый взнос в "ЕОсели" " может составлять 10%. Он доступен для заемщиков в возрасте до 25 лет (включительно)