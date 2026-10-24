Квартира без накопичень: чи реально оформити іпотеку без першого внеску

Чи реально оформити іпотеку без першого внеску в Україні

Оформити стандартну іпотеку без першого внеску в Україні практично неможливо, пише кредитна компанія "Банкнота". Банки та державні програми передбачають, що покупець має оплатити частину вартості житла власними коштами або використати передбачені умовами фінансування альтернативні джерела. Водночас існують механізми, які дають змогу суттєво зменшити фінансове навантаження на позичальника.

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Зверніть увагу! Один із найвідоміших варіантів – державна програма єОселя. За її умовами мінімальний початковий внесок становить 20% вартості нерухомості, а для позичальників віком до 25 років включно – 10%. Максимальний строк кредитування – 20 років. Залежно від категорії позичальника ставка на перші 10 років становить 3% або 7% річних, після чого може зрости до 6% або 10% відповідно.

Наприклад, якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, за стандартного першого внеску у 20% покупцеві потрібно мати 400 тисяч гривень. Для позичальника віком до 25 років із внеском у 10% ця сума становитиме 200 тисяч гривень. Водночас потрібно враховувати додаткові витрати на оформлення угоди, оцінювання нерухомості, страхування та нотаріальні послуги.

Важливо! Проте відсутність достатніх заощаджень не завжди означає, що від придбання житла доведеться відмовитися. У деяких випадках частину початкового внеску може покрити держава або інша програма підтримки. Для цього потрібно відповідати встановленим критеріям і пройти перевірку банку.

Як придбати квартиру, якщо немає грошей на перший внесок

Один із варіантів – державна допомога для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Для людей, які відповідають установленим вимогам, передбачена компенсація до 70% першого внеску за програмою єОселя. Водночас розмір компенсації обмежений 30% вартості житла, а для отримання допомоги потрібно виконати умови програми, зокрема сплатити власну частину внеску. Отже, це можливість зменшити суму власних витрат, але не гарантована іпотека з нульовим внеском.

Зверніть увагу! Ще одна можливість – житловий сертифікат за програмою єВідновлення. Якщо людина отримала такий сертифікат за знищене житло, його можна використати як перший внесок за єОселею, коли вартість нової нерухомості перевищує суму сертифіката. Решту вартості покупець може профінансувати за допомогою іпотечного кредиту, якщо банк схвалить заявку.

Також варто перевірити, чи діють у конкретній громаді місцеві програми підтримки. Вони можуть передбачати компенсацію частини першого внеску або відсоткової ставки для окремих категорій громадян. Умови, доступність фінансування та перелік отримувачів залежать від конкретної програми.

Альтернативою банківській іпотеці може бути розтермінування від забудовника. У такому разі покупець домовляється про графік платежів безпосередньо з компанією, яка продає житло. Однак потрібно уважно перевірити умови договору: чи передбачений початковий платіж, коли потрібно сплатити решту вартості, які штрафи застосовуються за прострочення та які гарантії має покупець.

Важливо! Отже, придбати квартиру взагалі без першого внеску за стандартною іпотекою складно. Проте державна допомога, житловий сертифікат або місцеві програми можуть зменшити суму, яку потрібно сплатити самостійно. Перед оформленням кредиту варто звернутися до банку-учасника програми єОселя та уточнити, які механізми підтримки доступні саме у вашому випадку.

До речі, ми писали раніше, що іноді перший внесок в "єОселі" може становити 10%. Він доступний для позичальників віком до 25 років (включно)