Задаток за квартиру: какие ошибки стоят покупателям денег

Покупка квартиры в Украине почти всегда начинается не с подписи договоров, а с передачи денег. Именно на этапе задатка покупатели чаще всего допускают ошибки, которые могут стоить десятков тысяч гривен.

Что такое задаток при покупке квартиры?

Задаток является денежной суммой, которую покупатель передает продавцу как подтверждение намерения заключить договор купли квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на агентства недвижимости.

Такой платеж фиксирует договоренности сторон и служит гарантией того, что сделка будет доведена до конца. Задаток имеет юридическое значение только при условии правильного документального оформления.

Какой обычно размер задатка?

Четко определенного размера задатка закон не устанавливает, отмечают в АН "Маяк". На практике стороны обычно договариваются о сумме, которая составляет от 5% до 10% стоимости квартиры, а иногда и до 50%.

Обратите внимание! Окончательный размер зависит от цены жилья, уровня спроса и готовности сторон быстро заключить договор. Главное, чтобы сумма задатка была прямо указана в документации.

Как правильно оформляется задаток?

Передача задатка обязательно должна быть зафиксирована письменно. Чаще всего стороны заключают предварительный договор покупки квартиры или отдельное соглашение о задатке.

В документе указывают данные покупателя и продавца, описание объекта недвижимости, сумму средств и сроки подписания основного договора, пишет АН "The Capital". Дополнительным подтверждением передачи денег является расписка от продавца.

Важно! Задаток передают только после проверки документов на квартиру и согласования всех ключевых условий будущей сделки. Речь идет о цене, сроки продажи и порядок окончательных расчетов. Передача денег без письменных договоренностей значительно повышает риски для покупателя.

Что происходит с задатком в случае срыва сделки?

Последствия зависят от того, кто отказывается от подписания договора.

Если покупатель меняет решение, задаток обычно остается у продавца.

меняет решение, задаток обычно остается у продавца. Если же сделку срывает продавец, он обязан вернуть полученную сумму покупателю и уплатить дополнительную компенсацию, если это предусмотрено договором.

Чем задаток отличается от аванса?

Задаток и аванс имеют разные правовые последствия:

Аванс является лишь предварительной оплатой и возвращается в случае отказа от сделки.

является лишь предварительной оплатой и возвращается в случае отказа от сделки. Задаток связан с ответственностью сторон и может быть потерян или возвращен в увеличенном размере в зависимости от обстоятельств.

Обратите внимание! Самой распространенной ошибкой является отсутствие четкой формулировки, что именно передается задаток. Также риски возникают, когда условия возврата средств не прописаны в договоре. В таких ситуациях финансовый спор может затянуться на месяцы.

Как проверить жилье перед покупкой?