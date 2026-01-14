Що таке завдаток під час купівлі квартири?

Завдаток є грошовою сумою, яку покупець передає продавцю як підтвердження наміру укласти договір купівлі квартири, пише 24 Канал з посиланням на агенції нерухомості.

Дивіться також "Ніколи не купуйте спадкову квартиру": чому власника можуть позбавити житла

Такий платіж фіксує домовленості сторін і слугує гарантією того, що угода буде доведена до кінця. Завдаток має юридичне значення лише за умови правильного документального оформлення.

Який зазвичай розмір завдатку?

Чітко визначеного розміру завдатку закон не встановлює, зазначають в АН "Маяк". На практиці сторони зазвичай домовляються про суму, яка становить від 5% до 10% вартості квартири, а іноді й до 50%.

Зверніть увагу! Остаточний розмір залежить від ціни житла, рівня попиту та готовності сторін швидко укласти договір. Головне, щоб сума завдатку була прямо зазначена в документації.

Як правильно оформляється завдаток?

Передача завдатку обов'язково має бути зафіксована письмово. Найчастіше сторони укладають попередній договір купівлі квартири або окрему угоду про завдаток.

У документі зазначають дані покупця і продавця, опис об'єкта нерухомості, суму коштів та строки підписання основного договору, пише АН "The Capital". Додатковим підтвердженням передачі грошей є розписка від продавця.

Важливо! Завдаток передають лише після перевірки документів на квартиру та узгодження всіх ключових умов майбутньої угоди. Йдеться про ціну, строки продажу та порядок остаточних розрахунків. Передача грошей без письмових домовленостей значно підвищує ризики для покупця.

Що відбувається із завдатком у разі зриву угоди?

Наслідки залежать від того, хто відмовляється від підписання договору.

Якщо покупець змінює рішення, завдаток зазвичай залишається у продавця.

змінює рішення, завдаток зазвичай залишається у продавця. Якщо ж угоду зриває продавець, він зобов'язаний повернути отриману суму покупцеві та сплатити додаткову компенсацію, якщо це передбачено договором.

Чим завдаток відрізняється від авансу?

Завдаток і аванс мають різні правові наслідки:

Аванс є лише попередньою оплатою і повертається у разі відмови від угоди.

є лише попередньою оплатою і повертається у разі відмови від угоди. Завдаток пов'язаний з відповідальністю сторін і може бути втрачений або повернутий у збільшеному розмірі залежно від обставин.

Зверніть увагу! Найпоширенішою помилкою є відсутність чіткого формулювання, що саме передається завдаток. Також ризики виникають, коли умови повернення коштів не прописані в договорі. У таких ситуаціях фінансовий спір може затягнутися на місяці.

Як перевірити житло перед купівлею?