Бум на рынке элитной недвижимости: какие города мира в фокусе

Происходит рост международных рынков элитной недвижимости. Среди городов-лидеров роста в премиальном сегменте в 2025 году являются Дубай, Нью-Йорк, Женева и Париж.

С 2022 года по первый квартал 2024 года эти регионы, представляющие всего 5% лучших на рынке, зафиксировали самый сильный рост цен на 4,1%, передает 24 Канал со ссылкой на Eulerpool.

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Почему рынки переживают рост

Как рассказывает Лиам Бейли, руководитель исследовательского отдела Knight Frank, немало рынков недвижимости после спада в 2023 году переживают рост.

Поэтому, ожидается, что несмотря на снижение процентных ставок, цены в городах, как Дубай, Женева, Париж и Нью-Йорк, будут продолжать расти.

На сколько может подорожать жилье в этих городах: