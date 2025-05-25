Одно- или двухкомнатные, с ремонтом или без: какие квартиры готовы купить украинцы в 2025 году

На выбор жилья в 2025 году влияет немало факторов, но главные из них – финансовые возможности и оценка рисков из-за войны. Кого-то из потенциальных покупателей эти факторы останавливают, а кто-то решает все-таки приобрести квартиру или из собственных сбережений, или воспользовавшись государственными программами.

Какое жилье ищут украинцы в 2025 году: первичное или вторичное, одно- или двухкомнатное, с ремонтом или без? Влияет ли этажность и, есть ли потребность в автономности? 24 Канал, ссылаясь на данные аналитиков и экспертов по недвижимости, рассказывает, какие квартиры интересуют покупателей и что может стать их выбором в этом году.

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Новостройка или вторичка: каков выбор потенциального покупателя

Квартиры на вторичном рынке пользуются значительно большим спросом, чем квартиры в новостройках. По данным апрельского опроса OLX Недвижимости, 61% респондентов рассматривали или рассматривают жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако квартиру только в новостройке ищут 14% опрошенных, в то время как только вторичное жилье – 24%.

Также аналитики OLX исследовали, что отзывов на вторичные квартиры в более 3 раза больше, чем на квартиры в новостройках. А это свидетельствует о значительном преобладании по спросу.

Экономические реалии – низкие доходы и рост цен – толкают украинцев к вторичному рынку, где можно найти доступное жилье без рисков ожидания,

– комментируют в OLX Недвижимости.

Как раз возможность немедленного заселения украинцы в ходе опроса назвали ключевым преимуществом вторички (68% респондентов). Также среди плюсов:

возможность оценить реальное состояние объекта (57%);

сформированная инфраструктура (51%);

шанс поторговаться (50%);

более широкий выбор районов (34%).

Как решающий фактор опрошенные называют более низкую цену. Часто квартира на вторичке является выбором покупателей, которые не могут позволить себе жилье в новостройке или ждать завершения строительства.



Вторичное жилье / Фото Pexels

Первичный рынок остается привлекательным для тех, кто готов потратить больше за лучший комфорт в будущем. По данным опроса, квартиру в новостройке рассматривают из-за:

автономности отопления и наличия резервного питания (53%);

современной планировки (51%);

развитой инфраструктуры, учитывая наличие стоянок и детских площадок (45%);

новых материалов и технологий строительства (44%).

Возможность сэкономить на начальных этапах (31%) и оформить "еОселю" (25%) – также важные факторы, особенно в условиях экономической неопределенности.

Однако первичный рынок имеет существенные недостатки: 69% опрошенных считают, что покупка может быть рискованной из-за незаконченного строительства, а 61% – считают, что задержки в сдаче домов в эксплуатацию сейчас существенные. И это не учитывая высокую цену, расходы на ремонт и ожидания, которые украинцы также выделили как значительные недостатки.



Рынок новостроек / Фото Pexels

Одна, две или три комнаты: имеет ли значение количество

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры являются самыми популярными на рынке. В основном такими помещениями интересуются молодые семьи, а также инвесторы, которые планируют их сдавать в аренду, отмечают аналитики OLX Недвижимости.

Одна из главных причин такого выбора – более низкие цены по сравнению с большими по площади предложениями. К тому же квартиры с одной и двумя комнатами из-за их ценового диапазона подходят под критерии государственной программы "еОселя".

К слову, средняя стоимость одно- и двухкомнатных квартир на OLX составляет 1,67 миллиона и 2,32 миллиона гривен соответственно. Трехкомнатные квартиры продают в среднем за 4,34 миллиона гривен, а четырех- и пятикомнатные – за 8,87 миллиона и 18,5 миллиона гривен соответственно. Последние пользуются наименьшим спросом, очевидно, что из-за высокой цены. Соответственно количество предложений с таким количеством комнат на рынке небольшое.

Почему квартиры с ремонтом в приоритете

Больше всего потенциальные покупатели интересуются квартирами с приемлемыми бытовыми условиями (есть коммуникации, частично мебель и техника) и с евроремонтом. Это еще раз подтверждает тот факт, что украинцы больше ищут готовое вторичное жилье.

Большинство людей ищут квартиры с ремонтом. Квартиры, в которых есть любой ремонт, то есть такие, куда можно сразу переехать. Ремонт отнимает много времени, а еще это лишние расходы. Людям нужно заселяться сейчас, а не откладывать жизнь на потом,

– говорит Елена Гайдамаха, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Средняя стоимость квартиры с приемлемыми условиями для проживания составляет 1,35 миллиона гривен, а жилья с евроремонтом – 2,61 миллиона гривен.



Спальня с евроремонтом / Фото Pexels

Квартиры с ремонтом по авторскому проекту пользуются гораздо меньшим спросом из-за более высокой цены – в среднем 4,38 миллиона гривен.

Если квартира в новостройке, то какая?

Из-за полномасштабного вторжения у покупателей, которые решают купить жилье в новостройках, сформировалась одна интересная тенденция. Речь идет о выборе квартиры не под нужды одного жителя, пары или семьи, а семьи из нескольких поколений.

Многие потенциальные покупатели забирают родителей или родственников с временно оккупированных территорий и перевозят их к себе. Это непосредственно влияет на запросы соискателей на рынке недвижимости. В частности, видим устойчивую тенденцию к выбору формата европланировок, где общие зоны составляют от трети полезной площади,

– рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Речь идет о квартирах площадью от 55 до 85 квадратов, где есть большие кухни-гостиные, два санузла и достаточное количество мест для хранения. Это могут быть и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные квартиры.



Просторная кухня-гостиная / Фото Pexels

В процентном соотношении, по наблюдениям Виктории Берещак, лидером являются двухкомнатные квартиры с европланировкой (41%), а дальше – однокомнатные (38%) и трехкомнатные (21%).

Поскольку преимуществом новостроек является автономность, то покупатели обращают внимание на наличие альтернативных источников питания (есть ли возможность запитать лифтовое оборудование, насос для подачи воды и т.д.). Также среди критериев выбора:

наличие укрытия в доме или поблизости;

обустроенность двора и функциональность пространственного планирования;

ощущение тишины и покоя (зеленые зоны, ограниченный трафик, школы и садики рядом, отсутствие военных объектов поблизости).

Влияет ли на выбор жилья этажность

По данным OLX Недвижимости, покупатели традиционно предпочитают средние этажи – от 2 по 7 этаж. Это оптимальное соотношение цены и комфорта в многоэтажках.

Покупатели обращают внимание на этажность, потому что это вопрос комфорта в случае возможных блэкаутов. Они выбирают варианты от 2 до 9 этажа, часто даже ограничиваются 7 этажом, если речь идет о старом жилом фонде,

– прокомментировала Виктория Берещак.



В приоритете – средние этажи / Фото Pexels

Высшие этажи менее популярны по двум причинам:

из-за более высокой цены, что стартует от 3 миллионов гривен (в среднем на 30% дороже предложений на низких и средних этажах);

из-за угрозы воздушных обстрелов с началом полномасштабного вторжения.

Квартиры на первом этаже также в спросе. Но, по мнению аналитиков, в большой степени заинтересованность здесь формируют покупатели, которые хотят переоборудовать жилье под коммерцию.

Таким образом, частым выбором украинцев в 2025 году будет одно- или двухкомнатная квартира на вторичном рынке в просто жилом состоянии или с евроремонтом, расположенная на 2 – 7 этажах.