Доход от аренды жилья надо декларировать: какие налоги платят в 2026 году

Сдача квартиры в аренду приносит не только доход, но и налоговые обязательства. Владельцам недвижимости напомнили, какие налоги нужно платить и когда аренда может считаться предпринимательской деятельностью.

Какие налоги с аренды надо заплатить?

Аренда квартиры, дома или другой недвижимости остается одним из распространенных способов дополнительного заработка, пишет Государственная налоговая служба.

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Если недвижимость сдает физическое лицо, а не предприниматель, с такого дохода необходимо платить налог на доходы физических лиц и военный сбор. Ставка НДФЛ составляет 18%, а военного сбора – 5%. Таким образом общая налоговая нагрузка достигает 23% от полученного арендного дохода.

Для уплаты налогов арендодатель должен подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Сделать это нужно до 1 мая года, который наступает после отчетного. После этого начисленные налоговые обязательства необходимо уплатить до 1 августа. Подать декларацию можно дистанционно через Электронный кабинет налогоплательщика.

Также при сдаче жилья важно оформлять письменный договор аренды. Он подтверждает законность отношений между владельцем недвижимости и арендатором и может стать дополнительным подтверждением во время проверок или возникновения спорных ситуаций.

Когда аренда считается предпринимательской деятельностью?

Другие правила могут действовать для владельцев, которые регулярно сдают жилье посуточно или пользуются платформами для онлайн-бронирования, в частности Booking.com.

В таких случаях налоговая может расценить получение дохода от аренды как предпринимательскую деятельность. Тогда владельцу жилья может понадобиться регистрация физическим лицом-предпринимателем и уплата налогов по правилам выбранной системы налогообложения.

Например, предприниматели третьей группы на упрощенной системе платят 5% от дохода. Кроме того, для них предусмотрена уплата единого социального взноса. В 2026 году минимальный размер ЕСВ составляет 1902,34 гривны в месяц.

Что будет, если не платить налоги за аренду квартиры?

Если арендодатель не декларирует полученные доходы, это может привести к финансовым санкциям. Налоговая служба имеет право начислить штраф в размере 25% от суммы неуплаченного налога, а в случае повторного нарушения он может вырасти до 50%. Кроме этого, на сумму долга начисляется пеня за каждый день просрочки.

В некоторых случаях ответственность может быть еще серьезнее. Если налоговая докажет систематическое уклонение от уплаты налогов, арендодателю могут грозить штрафы от 51 тысячи до 85 тысяч гривен за сокрытие доходов.