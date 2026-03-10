Недостатки хрущевок, о которых не скажут риелторы: что проверить перед покупкой

Хрущевки остаются одним из самых доступных вариантов жилья на вторичном рынке. В то же время такие квартиры часто имеют технические проблемы, которые становятся заметными уже после покупки.

Какие проблемы могут быть с коммуникациями?

Одна из главных проблем старых домов это изношенные инженерные сети, пишет 24 Канал.

Смотрите также Без укрытий новые дома не возведут: Зеленский подписал закон

Большинство хрущевок строили в 1950 – 1960-х годах, поэтому электропроводка и водопровод во многих квартирах уже давно отработали свой ресурс.

Старая электропроводка рассчитана на значительно меньшую нагрузку, чем нужно современной технике. Когда одновременно работают электрочайник, стиральная машина и бойлер, проводка может перегреваться и выключаться.

С водопроводом ситуация похожая. Даже если владелец квартиры заменил трубы в своем доме, проблемы могут возникать из-за старых стояков в доме или из-за коммуникаций у соседей. В случае аварии это иногда приводит к подтоплению и новым затратам на ремонт.

Какие конструктивные недостатки имеют такие дома?

Еще одна характерная черта хрущевок это тонкие стены и типичные планировки. Поэтому жители часто хорошо слышат шум от соседей или из подъезда.

К слову, в хрущевке делать перепланировку следует очень осторожно. Главное – не вмешиваться в несущие стены. Именно они удерживают перекрытия и распределяют нагрузку между этажами, поэтому их повреждение может повлиять на устойчивость всего дома.

Проблемы возникают и с вентиляцией. После установки современных пластиковых окон старые вентиляционные каналы иногда работают хуже. В квартире может повышаться влажность, а на стенах появляется плесень.

Еще одна особенность старых домов это отсутствие современного утепления. Из-за тонких стен тепло быстрее выходит из квартиры, поэтому зимой жилье может быть холоднее.

Сколько может стоить ремонт в хрущевке?

Чтобы улучшить качество жизни в хрущевке, нужен капитальный ремонт. Во многих случаях приходится полностью менять электропроводку, трубы, сантехнику, пол, а также выравнивать стены и потолок.

Важно! В 2026 году средняя стоимость капитального ремонта составляет около 10 – 18 тысяч гривен за квадратный метр. Для типичной однокомнатной хрущевки площадью около 30 квадратных метров придется потратить от 300 до 540 тысяч гривен. Если площадь квартиры составляет около 45 квадратных метров, расходы могут возрасти до 450 – 810 тысяч гривен.

К расходам также могут добавиться утепление квартиры, замена окон или модернизация вентиляции. Из-за большого объема работ общая стоимость ремонта иногда приближается к цене самой квартиры.

Могут ли жильцов выселить из хрущевки?