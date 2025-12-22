Документ о праве собственности на дом: что должен знать каждый владелец

Документ о праве собственности на дом остается ключевым подтверждением того, что имущество действительно принадлежит конкретному человеку. Без него невозможно продать, подарить, передать по наследству или даже полноценно защитить свое жилье в спорных ситуациях.

Что сегодня считается документом о праве собственности на дом?

В Украине основным подтверждением права собственности на дом является выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, пишет 24 Канал со ссылкой на Дию.

Важно! Именно запись в реестре, а не бумажное свидетельство или договор, признается государством как доказательство того, что человек является владельцем недвижимости. В выписке содержатся данные о владельце, адрес дома, регистрационный номер объекта, основание приобретения права и наличие или отсутствие обременений.

Какой документ должен быть у хозяина дома?

У владельца жилья должно быть актуальная выписка из Государственного реестра вещных прав. Его могут требовать нотариусы, банки, суды, органы местной власти или потенциальные покупатели.

Документ подтверждает не только сам факт владения, но и показывает, нет ли арестов, ипотеки или других ограничений по дому. Выписка может быть как в бумажной, так и в электронной форме, оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

Какие документы необходимы для регистрации?

Кроме выписки, важную роль играют документы, удостоверяющие право собственности, отмечает адвокат Евгений Ананьев. Это документы, на основании которых состоялась регистрация. К ним относятся:

Важно! Сами по себе они не подтверждают действующее право собственности, если информация не внесена в государственный реестр, но именно они объясняют происхождение права.

Как получить или восстановить документ о праве собственности?

Получить выписку из реестра можно через портал Дия, обратившись к нотариусу или государственному регистратору. Онлайн услуга позволяет подать заявление и получить документ без посещения учреждений.

Если бумажная выписка утрачена, это не означает потерю права собственности. Владелец может в любой момент заказать новую выписку, поскольку все данные хранятся в электронном реестре.

Почему старые свидетельства больше не являются главными?