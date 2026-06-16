Убытки уже превышают полмиллиарда: сколько будет стоить восстановление Киево-Печерской лавры

Российская атака в ночь на 15 мая повредила один из главных исторических памятников Украины. По подсчетам, общий ущерб уже превышает 500 миллионов гривен.

Сколько времени потребуется на восстановление Киево-Печерской лавры?

Полное восстановление Киево-Печерской лавры после российского нападения может занять примерно два года. Такую оценку 16 июня озвучил генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, пишет 24 Канал.

Смотрите также Переселенцам будут предоставлять дома в селах: кто сможет получить жилье

В течение первого часа после попадания российского беспилотника экспонаты демонтировали и вынесли из собора.

Больше всего пострадал Свято-Успенский собор. Пожар повредил более 80% крыши, однако спасателям удалось не допустить, чтобы огонь проник внутрь храма.

Это была самая большая угроза, ведь внутри находится 25-метровый иконостас, пропитанный олифой и красками. И если бы он загорелся, то его было бы невозможно остановить и спасти в будущем. Это самый большой иконостас в Украине,

– рассказал Максим Остапенко.

На территории заповедника продолжают фиксировать все повреждения и подсчитывать окончательный ущерб. Успенский собор могут открыть для богослужений через несколько месяцев.

Что известно о российской атаке на Киево-Печерскую лавру?

15 июня во время российской атаки дрон "Герань-2" поразил Успенский собор Киево-Печерской лавры. После удара повреждения обнаружили не только в главном храме, но и в десятках других памятников на территории заповедника.

Среди поврежденных объектов – Ковнировский корпус, трапезная палата с храмом Антония и Феодосия Печерских, типография Киево-Печерской лавры, башня Иоанна Кущника и церковь преподобного Феодосия.

На территории лавры пострадали и другие культурные учреждения, в частности сокровищница Национального музея истории Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, Национальная историческая библиотека, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, а также фондохранилища Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Осколки и взрывные волны сбили крест на башне, повредили макушку и часть купола. После атаки в лавру прибыли президент Владимир Зеленский, премьер-министр Юлия Свириденко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

Правительство заявило, что обеспечит финансирование восстановительных работ. К восстановлению также готовы присоединиться украинские предприятия и меценаты. Украина инициирует процедуры в рамках ЮНЕСКО и других международных механизмов.