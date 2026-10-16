Как в городе шириной всего 30 метров строят многоэтажки

В китайском городе Яньцзинь жилые многоэтажки возводят на узких участках между крутыми горными склонами и рекой, пишет TF1.

Из-за нехватки свободной земли здесь в основном строят многоэтажные дома, часть из которых размещают непосредственно над водой. Для этого используют высокие железобетонные опоры, которые также помогают защитить здания от подъема воды во время наводнений.

Интересно! Для создания опорных конструкций используют стальные стержни, которые заглубляют в грунт. Конструкции также укрепляют цементом, который заливают в бамбуковые трубки. Такие опоры должны выдерживать значительный вес зданий и обеспечивать их устойчивость на сложном рельефе.

Дома в городе Яньцзинь / Фото TF1

Старый район Яньцзиня расположен на столь ограниченном пространстве, что возможностей для дальнейшей застройки практически нет. Из-за крутых склонов и близости реки расширение и перестройка старых кварталов значительно затруднены. Поэтому новые жилые комплексы возводят за пределами старого центра, где больше пространства. Для строительства на отдельных участках даже выравнивают часть горных склонов.

Почему ширина города составляет всего 30 метров

Яньцзинь расположен в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Город раскинулся в узкой долине вдоль реки, между двумя высокими горными склонами. В самой узкой части ширина застройки составляет всего 30 метров, а в самой широкой достигает примерно 300 метров.

В Яньцзине проживает около 400 тысяч человек. Вдоль реки проходит главная дорога, рядом расположены жилые многоэтажки и железнодорожные пути. Часть железной дороги пролегает через туннели в горах. Центральная улица города почти ровная, однако в других районах много лестниц из-за значительных перепадов высот.

Жители горных поселений вблизи Яньцзиня пользуются узкими тропинками над обрывами, чтобы добраться до городских рынков. Некоторые маршруты проходят на высоте почти 700 метров над обрывом и не имеют защитных ограждений. В то же время такие тропы позволяют сократить путь до рынка примерно на 30 минут по сравнению с поездкой на автомобиле.

Тропы в городе / Фото TF1

Старые жилые кварталы Яньцзиня страдают от наводнений, а горная местность создает дополнительную угрозу оползней. Из-за неоднократных подтоплений часть жителей покидает старые дома и переселяется в новые жилые комплексы.