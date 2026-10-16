Як у місті завширшки лише 30 метрів будують багатоповерхівки

У китайському місті Яньцзінь житлові багатоповерхівки зводять на вузьких ділянках між крутими гірськими схилами та річкою, пише TF1.

Через нестачу вільної землі тут переважно будують багатоповерхові будинки, частину з яких розміщують безпосередньо над водою. Для цього використовують високі залізобетонні опори, які також допомагають захистити будівлі від підйому води під час повеней.

Цікаво! Для створення опорних конструкцій використовують сталеві стрижні, які заглиблюють у ґрунт. Конструкції також укріплюють цементом, який заливають у бамбукові трубки. Такі опори мають витримувати значну вагу будівель і забезпечувати їхню стійкість на складному рельєфі.

Будинки у місті Яньцзінь / Фото TF1

Старий район Яньцзіня розташований у настільки обмеженому просторі, що можливостей для подальшої забудови практично немає. Через круті схили та близькість річки розширення й перебудова старих кварталів значно ускладнені. Тому нові житлові комплекси зводять за межами старого центру, де є більше простору. Для будівництва на окремих ділянках навіть вирівнюють частину гірських схилів.

Чому ширина міста становить лише 30 метрів

Яньцзінь розташований у провінції Юньнань на південному заході Китаю. Місто простягнулося у вузькій долині вздовж річки, між двома високими гірськими схилами. У найвужчій частині ширина забудови становить лише 30 метрів, а в найширшій сягає приблизно 300 метрів.

У Яньцзіні проживає близько 400 тисяч людей. Уздовж річки проходить головна дорога, поруч розташовані житлові багатоповерхівки та залізничні колії. Частина залізниці пролягає через тунелі в горах. Центральна вулиця міста майже рівна, проте в інших районах багато сходів через значні перепади висот.

Жителі гірських поселень поблизу Яньцзіня користуються вузькими стежками над урвищами, щоб дістатися до міських ринків. Деякі маршрути проходять на висоті майже 700 метрів над урвищем і не мають захисних огорож. Водночас такі стежки дозволяють скоротити дорогу до ринку приблизно на 30 хвилин порівняно з поїздкою автомобілем.

Стежки у місті / Фото TF1

Старі житлові квартали Яньцзіня потерпають від повеней, а гірська місцевість створює додаткову загрозу зсувів ґрунту. Через неодноразові підтоплення частина мешканців залишає старі будинки та переселяється в нові житлові комплекси.