Наследство без наследников: при каких условиях жилье переходит государству

В Украине в некоторых случаях имущество умершего лица может перейти в собственность государства или территориальной общины. Это происходит тогда, когда наследники не реализовали право на наследство или были отстранены от наследования в установленном порядке.

При каких условиях наследство остается без наследников?

Наследство признается выморочным, если после смерти лица ни один наследник не приобрел прав на имущество, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Причинами, когда имущество переходит в собственность государства, являются:

отсутствие наследников по закону и завещанию;

письменный отказ всех потенциальных наследников;

наследники не оформили наследство в установленный срок;

Отдельно предусмотрены случаи, когда наследника лишают права на наследование по решению суда. Эти нормы применяются к любому имуществу, в частности квартир, домов, земельных участков, транспортных средств и денежных активов.

Какой срок предусмотрен для принятия наследства?

Право на наследование возможно со дня смерти лица или с даты, когда оно признано умершим в судебном порядке. Закон устанавливает срок в 6 месяцев для подачи заявления нотариусу о принятии наследства.

Важно! Если в течение 6 месяцев наследник не обратился к нотариусу, он считается таким, что не принял наследство. В таком случае имущество может быть включено в перечень объектов, по которым будет рассматриваться вопрос о признании наследства выморочным.

Кто может инициировать признание наследства выморочным?

Обратиться в суд с заявлением о признании наследства выморочным имеют право органы местного самоуправления по месту нахождения имущества, отмечается в Гражданском кодексе. Такое право также имеют кредиторы умершего, если в составе наследства есть имущество, за счет которого могут быть погашены долги.

Обратите внимание! Подача заявления возможна только по истечении одного года со дня открытия наследства. До этого момента государство не может приобрести право собственности на такое имущество.

До принятия судебного решения наследственное имущество подлежит охране. Нотариус или другие уполномоченные органы обеспечивают сохранность недвижимости и других активов, чтобы предотвратить их повреждение или потерю.

Какие документы нужны для наследования жилья?