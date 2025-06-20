В каких случаях лучше повременить в продажей квартиры, чтобы сделка была более выгодной

Не каждому владельцу продажа квартиры сейчас принесет ожидать прибыль. В некоторых случаях с продажей лучше подождать, потому что потом сделка может стать действительно выгодной.

24 Канал, ссылаясь на "Радио Трек", рассказывает, кому лучше отложить продажу и почему это, казалось бы, простое решение может сохранить деньги.

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В каких случаях лучше отложить продажу квартиры

Жилье расположенное в прифронтовых регионах

Продажу в прифронтовых областях или регионах с высокой частотой обстрелов, лучше отложить. Это Запорожская, Харьковская, Николаевская, Сумская и другие области.

Спрос на жилье в этих регионах низкий, а значит цены часто ниже в 1,5 – 2 раза, чем до 2022 года. Если есть возможность, то лучше дождаться стабилизации рынка – тогда шансы продать выгодно будут выше.

Квартира находится на стадии строительства

Это случай инвесторов в недвижимость. Продажа "квартиры на котловане" фактически всегда приносит меньше прибыли, чем готовой квартиры. В настоящее время растет спрос именно на уже завершенные объекты, поэтому по возможности лучше дождаться сдачи дома в эксплуатацию, а тогда продать.



Строительство ЖК / Фото Pexels

Недвижимость влечет за собой долги

Долг за коммунальные услуги не только снижает шансы на успешную продажу квартиры, но и вообще "обесценивает" его. Такое жилье часто становится причиной торга, а соответственно и более низкой цены. Поэтому задолженность лучше погасить заранее.

Если квартира в целом может подождать

Эксперты прогнозируют, что после завершения активной фазы войны спрос на квартиры стремительно возрастет, а затем и цены. Если владельцу не нужны средства срочно, продажу лучше отложить на более выгодный рыночный период.