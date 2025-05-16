Есть ограничения или нет: сколько недвижимости может иметь один владелец в Украине

Многие украинцы инвестируют в жилье в 2025 году с расчетом на аренду или перепродажу. Но сколько объектов разрешено иметь на одно имя и существует ли вообще ограничение – рассказываем далее.

Как рассказывают специалисты строительной компании строительной компании blago, в Украине нет ограничений по количеству оформленной недвижимости на одного человека. То есть физическое лицо может иметь хоть 50 квартир, если будет придерживаться юридических процедур, передает 24 Канал.

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Есть ли исключения в правах на владение недвижимостью

Исключением являются только земельные участки сельскохозяйственного назначения – максимум 100 гектаров на одного украинца.

Ведь иностранным гражданам землю покупать вообще нельзя, сколько лет они в Украине не прожили бы. В случае, если иностранцы унаследуют землю, они должны продать ее в течение года.

Когда право собственности не гарантирует полную свободу

Хотя ограничений по покупке жилой или коммерческой недвижимости нет, есть ситуации, которые влияют на возможность распоряжаться имуществом:

Арест или залог – ограничения на продажу или передачу имущества.

Совместная собственность – нужно согласие всех совладельцев на любые действия в отношении недвижимости.

Недействительный договор – сделки без нотариуса или с нарушениями могут быть обжалованы.

Исторические здания – нужно разрешение органов охраны культурного наследия на любые изменения.

Налоговые задолженности – могут привести к штрафам или потере имущества.

Как безопасно оформить несколько объектов

Чтобы избежать юридических и финансовых рисков, соблюдайте несколько ключевых шагов:

Юридическая проверка – на аресты, судебные споры, долги через нотариуса или юриста;

Независимая оценка – для определения стоимости и расчета налогов.

Налоговое планирование – следует учесть, что продажа объекта, который в собственности менее 3 лет, облагается налогом (5% НДФЛ + 1,5% военный сбор). А также стоит помнить о комиссии за услуги риелтора (3 – 5%), нотариуса (0,5 – 1%) и регистрационные платежи.

То есть украинское законодательство не ограничивает владельцев в количестве. Главное – законность и своевременная уплата налогов.