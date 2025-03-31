Некоторым категориям людей запрещено покупать недвижимость в Украине: кто в черном списке

В Украине в условиях военного положения действуют строгие ограничения по купле-продаже жилья. Основная их цель - защита нацбезопасности и предотвращение проникновения в экономику капитала, который связан с Россией.

Поэтому есть определенные категории людей, которым в Украине не продают недвижимость. Детали рассказывает 24 Канал.

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Кому запрещено покупать недвижимость в Украине

В соответствии с постановлением правительства, нотариусы должны отказывать в предоставлении услуг по покупке жилья определенным категориям людей:

граждане России (исключения – те, кто легально проживает в Украине);

юридические лица, зарегистрированные по российскому законодательству;

украинские компании, в которых доля российских граждан или государства-агрессора составляет 10% и более;

иностранные компании, если среди их конечных бенефициаров есть Россия или ее граждане (с долей от 10%).

Эти ограничения – часть политики Украины по защите национальных интересов и будущих судебных исков против государства-агрессора.

Нотариусы могут отказать в регистрации сделки

Если лицо, которое попадает под ограничения, хочет оформить договор купли-продажи жилья, нотариус обязан прекратить нотариальное действие.

Как пояснила "РБК-Украина" юрист Ярина Паш, перед процедурой купли-продажи недвижимости следует проверить, кем на самом деле является собственник. Это позволит избежать проблем с регистрацией прав собственности.

Однако этот запрет можно попробовать обойти при условиях:

россиянин передает право продажи третьему лицу – нотариус может обнаружить схему;

владелец меняет гражданство – довольно долгий процесс;

компания меняет бенефициаров – это также можно отследить.

На практике такие схемы часто раскрывают, а сделки аннулируют.



В покупке жилья отказывают определенным категориям людей / Фото Depositphotos

Важно. Как отметила Ярина Паш, контроль за рынком недвижимости в условиях войны очень важен. Нельзя допустить, чтобы недвижимость оказались в руках тех, кто прямо или косвенно поддерживает агрессора.

Проверка недвижимости перед покупкой

Чтобы не попасть в ситуацию, когда сделку признают недействительной, покупателю стоит проверить:

владельца – можно сделать через Госреестр прав на недвижимое имущество;

есть ли недвижимость в судебном процессе – в Едином государственном реестре судебных решений;

есть ли задолженность за комуслуги – через запрос в местные коммунальные службы;

нет ли проблем с документами – проверка правоустанавливающих документов и их соответствия законодательству.

Заметим, что продажа квартиры может быть невозможной через определенные финансовые ограничения, юридические и хозяйственные проблемы.