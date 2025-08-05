Однокомнатные квартиры вторичного рынка во Львове в среднем стоят 65 тысяч долларов, трехкомнатные – 117 тысяч. Однако на рынке есть предложения со значительно более высокими ценами. Самой дорогой квартирой во Львове является помещение за более чем 1 миллион долларов.

Какие условия предлагают в квартире, которая имеет самую дорогую цену во Львове, 24 Канал рассказывает со ссылкой на объявления на портале OLX Недвижимость.

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Как выглядит самая дорогая квартира во Львове?

Самая дорогая квартира во Львове стоит 53 675 864 гривны (более 1,28 миллиона долларов). Она имеет площадь 548,6 квадратного метра, из них кухни – 60 квадратов. Расположено жилье в доме, спроектированном известным архитектором Яном Багенским в стиле неоклассицизма начала 19 века.

Здание отражает величественное архитектурное наследие Львова, характерную для этого периода. Квартира имеет высокие потолки, изящные фасады и большие окна. В ней сделали ремонт по авторскому проекту.

Эта квартира станет идеальным выбором для тех, кто ценит историческую архитектуру, пространство и удобное расположение в центре Львова,

– говорится в объявлении.

Помещение также имеет СПА-зону и собственный бассейн.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Так выглядит самая дорогая квартира вторичного рынка во Львове / Фото OLX Недвижимость

Какие средние цены на квартиры во Львове?

По состоянию на начало августа 2025 года по данным портала ЛУН средняя цена на однокомнатную квартиру вторичного рынка во Львове составляет 65 тысяч долларов (на 1% больше, чем было полгода назад), двухкомнатную – 93 тысячи долларов (рост за 6 месяцев на 3%), трехкомнатную – 117 тысяч долларов (на 2% больше).