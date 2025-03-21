Как найти жилье без риелтора и не стать жертвой мошенников

На профильных платформах большинство объявлений о покупке или сдаче квартир в аренду подают через риелторов. Однако многие люди не хотят платить за их услуги, поэтому ищут варианты от владельцев. Однако здесь есть риск наткнуться на мошенника.

Как этого избежать и без проблем найти квартиру, 24 Канал рассказывает со ссылкой на материал "РБК-Украина".

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Можно ли найти квартиру без риелтора

Лидер команды по качеству контента в OLX раздела "Недвижимость" Юлия Ковбаса рассказала изданию, что на OLX можно найти предложения продажи и аренды жилья непосредственно от владельцев. По подсчетам платформы, таких объявлений примерно 25 – 30% от всех предложений.

На профильных порталах есть фильтры, которые упростят поиск, отбросив сразу неподходящие предложения.

Как понять, что объявление от мошенника

При поисках жилья эксперт советует учесть такие аспекты:

Реалистичная цена. Если недвижимость продают на 50 – 70% дешевле среднерыночной стоимости в районе, вероятность обмана или мошенничества высока. Конечно, исключения возможны, однако перед принятием решения следует проверить цены на похожие предложения.

Если недвижимость продают на 50 – 70% дешевле среднерыночной стоимости в районе, вероятность обмана или мошенничества высока. Конечно, исключения возможны, однако перед принятием решения следует проверить цены на похожие предложения. Детали. Надежные продавцы в подробностях описывают жилье – указывают площадь, этаж, состояние ремонта, коммуникации, инфраструктуру. Если же описание слишком общее или имеет пометку о "детали в личных сообщениях", необходимо быть осторожными.

Фото должны быть реальными, в идеале трех разных комнат – кухни, ванны, спальни. Их отсутствие или использование стоковых снимков должно как минимум насторожить. Проверить фото можно в поиске изображений. "Ведь мошенники не имеют собственной базы, поэтому берут изображения из интернета или других объявлений", – объясняет Юлия Ковбаса.

Контактные данные. Надежное объявление имеет реальный номер телефона. Если человек избегает звонков, настаивая на переписке в чате профильного сайта, или просит перенести общение в другие мессенджеры – это не слишком хороший сигнал.



Чтобы не стать жертвой мошенника, следует проанализировать важные аспекты / Фото Depositphotos

Что еще в объявлении может быть признаком мошенничества:

срочность – продавец подгоняет с решением, давит и не дает времени на проверку;

требование внести предоплату "за бронирование" или "проверку документов" – классическая схема мошенничества;

нет документов на жилье.

Покупая или арендуя жилье, лучше потратить дополнительное время на проверку объявления, чем стать жертвой мошенников.