В Киеве продают квартиру с "голыми стенами" за бешеную сумму: почему такая стоимость
- В Киеве продают трехкомнатную квартиру в новостройке за бешеную сумму.
- Автор публикации акцентирует на развитом районе, но киевляне считают, что цена за такое жилье просто космическая.
В Печерском районе столицы продают трехкомнатную квартиру по ошеломляющей цене. По крайней мере так на ее стоимость отреагировали сами киевляне.
Квартира расположена в ближнем центре Киева. Ее продают в новостройке бизнес-класса, но без ремонта, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объявление в местном фейсбук-сообществе.
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Трехкомнатная квартира за космическую цену
Жилье имеет площадь 118 квадратных метров, из которых 40 квадратов – выделено на кухню. Квартиру предлагают без ремонта. Там выполнили черновые и подготовительные работы, а также провели электричество.
Планировка:
- кухня-студия с выходом на лоджию;
- три отдельные спальни;
- два санузла;
- гардеробная комната.
Хотя помещение предлагают с "голыми стенами", оно стоит аж 325 тысяч долларов (13,5 миллиона гривен).
"Квартира светлая и с панорамными окнами", – пишет автор объявления. Среди преимуществ он называет расположение в развитом районе и наличие удобной транспортной развязки.
Трехкомнатная квартира без ремонта / Фото Сергея Фещенко
"Вы откуда цены берете?"
Киевляне и другие подписчики сообщества не могли сдержать эмоции, которые у них вызвала цена квартиры. Почти все комментаторы сошлись во мнении, что сумма 325 тысяч долларов – заоблачная.
- В Украине какой-то секретный вирус. Вы откуда цены берете?
- За эту цену в Калифорнии можно дом купить;
- Квартал мечты, ага. Вышел на балкон – и уже в чужой спальне;
- А почему так "дешево", в чем подвох?
Вид из окна на лоджию / Фото Сергея Фещенко
Один из пользователей заметил, что в объявлении ничего не указано о наличии паркоместа. За такую цену оно точно должно быть, иначе это просто смешно, заметил комментатор.