Поиск квартиры в аренду: что украинцы считают самой большой проблемой

К поиску квартиры в аренду украинцы имеют определенные требования. Однако случаются трудности, потому что не всегда удается найти то, что человек ищет.

О том, какие же барьеры чаще всего возникают при поиске жилья в аренду в 2025 году, 24 Канал рассказывает со ссылкой на результаты опроса маркетплейса DIM.RIA.

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Проблемы при поиске жилья

По результатам опроса, у украинцев чаще всего возникают следующие трудности при поиске квартиры для аренды:

трудно найти варианты на свой бюджет – 67%;

маленький выбор предложений – 37%;

трудно найти жилье, где можно с животными – 29%;

ложные варианты жилья – 21%;

ожидания не соответствуют реальности – 17%;

трудно найти жилье, где разрешено проживание с детьми – 10%.

Основные проблемы при поиске жилья для аренды, которые возникают у украинцев / Инфографика DIM.RIA

Цель поиска жилья в аренду

Чаще всего украинцы ищут жилье в аренду с целью или жить в другом районе, или сменить город проживания – 25%. Еще 20% людей выходят на рынок, чтобы арендовать современное жилье с большей площадью, а у 19% – закончился срок аренды. Если сравнивать с 2024 годом, то возросло количество тех, кто ищет новое жилье из-за завершения сроков найма предыдущего.

Цель поиска украинцами жилья в аренду / Инфографика DIM.RIA