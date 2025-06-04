Сколько надо работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в Канаде

Чтобы накопить деньги на покупку собственного жилья, для жителей разных провинций Канады требуется разное количество времени. Например, в Британской Колумбии, где расположены такие города как Виктория и Ванкувер, на это понадобится более 26 лет.

О том, сколько надо работать жителям других канадских регионов, чтобы накопить на собственную квартиру, рассказывает 24 Канал.

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Цены на квартиры в провинциях Канады

Канада состоит из 10 провинций и 3 земель. Однако на 4 крупнейших по площади провинциях (Онтарио, Квебек, Британская Колумбия и Альберта) сосредоточены более 86% от всего населения страны. Поэтому рассмотрим цены на жилье именно в этих провинциях.

Согласно данным портала WOWA, жилье в крупнейших провинциях продают в среднем за такие суммы:

Британская Колумбия (города: Виктория, Ванкувер) – 968 600 долларов США;

Онтарио (города: Торонто, Оттава) – 812 500 долларов США;

Квебек (города: Квебек, Монреаль) – 525 900 долларов;

Альберта (города: Эдмонтон, Калгари) – 523 400 долларов.

Средние зарплаты в провинциях Канады

По данным Instarem, средняя зарплата в крупнейших провинциях Канады в год после уплаты налогов такова:

Британская Колумбия – 73 900 долларов США;

Онтарио – 78 600 долларов;

Квебек – 66 800 долларов;

Альберта – 88 500 долларов.



Быстрее всего можно отложить на жилье в провинции Альберта / Фото Image Travel Alberta

Сколько надо откладывать на жилье

Для упрощения расчетов предположим, что украинцы, проживающих в разных провинциях Канады, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение среднестатистического жилья.

При таких условиях на собственное жилье отложить можно за такой период времени:

Британская Колумбия – более 26 лет;

Онтарио – более 20 лет;

Квебек – почти 16 лет;

Альберта – почти 12 лет.

Заметим, что расчеты – усредненные, потому что не учитывают определенные факторы – точную зарплату, стоимость желаемого жилья, возможности человека или семьи откладывать определенную сумму ежемесячно и тому подобное.