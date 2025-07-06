Недвижимость в Литве: какие цены и как украинцам купить там квартиру

Литва остается одной из наиболее привлекательных стран Европы для приобретения жилья: цены там умеренные, инфраструктура хорошо развита, а юридические процессы прозрачны и предсказуемы. С 2022 года все больше украинцев рассматривают литовский рынок недвижимости как безопасный вариант для инвестирования или переезда.

Подробнее о нюансах покупки и продажи жилья в Литве, а также об актуальных ценах 24 Канал рассказывает со ссылкой на Delo.ua.

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Состояние рынка жилья Литвы

Литовский рынок недвижимости демонстрирует стабильный рост: в 2024 – 2025 годах цены на жилье в крупных городах поднялись в среднем на 3 – 6%. Такая динамика свидетельствует о постепенном развитии рынка без риска образования "ценовых пузырей".

В марте 2025 года средняя стоимость квадратного метра:

в Вильнюсе составляла 2 680 евро – на 4,3% больше, чем в прошлом году;

в Каунасе темп роста выше – 1 846 евро за квадрат (+5,6%);

в Клайпеде цена осталась почти неизменной – 1 752 евро (-0,1%);

в меньших городах зафиксирован самый быстрый рост: в Шяуляе – 1 172 евро (+6,5%), в Паневежисе – 1 149 евро (+6,4%).

Новостройки традиционно имеют более высокую цену. Например, в центральной части Вильнюса квартиры в новых жилых комплексах продаются в среднем по 3 318 евро за квадратный метр.

Спрос на жилье поддерживается благодаря инфраструктурным проектам, в частности Rail Baltica, а также доступным ипотечным программам от ведущих банков.

Какое жилье выбирают иностранцы

Иностранные покупатели в основном выбирают квартиры на вторичном рынке, поскольку темпы роста цен здесь умеренные – 2 – 3% в год, что делает их более доступными при достаточно высоком качестве.

В сегменте новостроек динамика цен отличается в зависимости от города. В Вильнюсе цены выросли с 3 111 евро до 3 318 за квадрат (+6,7%). В Каунасе рост еще ощутимее – с 2 447 евро до 2 734 (+11,7%). Зато в Клайпеде произошло снижение с 2 390 евро до 2 198, что соответствует падению на 8%.

В целом спрос на квартиры остается высоким, но без чрезмерной активности. В Вильнюсе количество сделок увеличилось на 20%, а в секторе новостроек – на 40%.



Жилье в Каунасе – одно из самых дорогих / Фото Shutterstock

Как приобрести недвижимость в Литве

Граждане других стран, в том числе и украинцы, имеют право покупать жилье имеют право покупать жилье в Литве на тех же условиях, что и местные жители. Процесс покупки предусматривает несколько стандартных этапов и не содержит серьезных ограничений.

Основные шаги процедуры:

подготовка необходимых документов: паспорт и подтверждение источника дохода;

заключение предварительного договора с внесением аванса в размере 1 – 3% стоимости;

подписание основного договора у нотариуса;

подача документов в Государственный реестр для регистрации права собственности (до 30 дней);

завершение сделки.

Дополнительные расходы и налоги

При покупке недвижимости следует учитывать дополнительные расходы, которые могут достигать 6 – 10% от стоимости объекта. Ориентировочные расходы включают:

юридическое сопровождение: 800 – 2 000 евро;

услуги риелтора: 3 – 5% от цены плюс НДС;

перевод документов: 200 – 600 евро;

регистрационный сбор: 50 – 100 евро.

Коммунальные расходы для жилья площадью примерно 50 квадратов обычно составляют 100 – 150 евро в месяц. Годовой налог на недвижимость символический – от 30 до 100 евро, в зависимости от населенного пункта.

Ипотека для иностранных покупателей

Литовские банки открыты к предоставлению ипотечных кредитов иностранцам, однако устанавливают несколько условий:

наличие долгосрочного вида на жительство или официальная регистрация в стране;

подтвержденный доход на территории Литвы;

первоначальный взнос – 20 – 30% от стоимости жилья.

Ставки по ипотеке пока колеблются в пределах 4,5 – 6% годовых и зависят от текущего уровня EURIBOR и финансовой надежности заемщика. Максимальный срок кредита – до 20 лет, что позволяет оптимально планировать бюджет.