Неожиданный лидер: в каком городе больше всего подорожали квартиры в новостройках за полгода

За последние полгода квадратный метр на первичном рынке подорожал в большинстве городов Украины. Кое-где это показатель в пределах 5%, а где-то – достигает 10% и более.

Больше всего квадрат в новостройках подорожал в Одессе. Об этом свидетельствуют аналитические данные ЛУН за последние полгода, рассказывает 24 Канал.

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В каком городе квадратный метр подорожал больше всего?

В Одессе зафиксировали рост в цене на 16% – и это самый высокий показатель в Украине. Теперь квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем 1 100 долларов.

Точная стоимость зависит от сегмента жилья и от его расположения. Цены по сегментам по состоянию на конец июля следующие:

эконом – 700 долларов;

комфорт – 900 долларов;

бизнес – 1 170 долларов;

премиум – 1650 долларов.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.



Как менялись цены в Одессе / Инфографика ЛУН

Актуальная средняя стоимость по районам:

Пересыпский – 810 долларов;

Хаджибейский – 850 долларов;

Киевский – 950 долларов;

Приморский – 1450 долларов.

Средняя цена за самую дешевую однокомнатную квартиру, по данным ЛУН, составляет 38,8 тысячи долларов. Бюджетное двухкомнатное жилье стоит около 65,6 тысячи долларов, а трехкомнатное жилье – 81,3 тысячи долларов.



Средняя стоимость самых дешевых однокомнатных квартир по Украине / Инфографика ЛУН

Теперь Одесса занимает четвертое место в рейтинге городов с самой дорогой первичной недвижимостью в Украине. Ее опережают только Киев, Львов и Ужгород. А замыкает пятерку Днепр, где средняя стоимость составляет почти так же – 1090 долларов.