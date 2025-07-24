Сколько стоят самые дешевые квартиры в новостройках западных городов: цены в июле
- Самые дешевые однокомнатные квартиры в западных городах стоят от 30 тысяч долларов.
- Стоимость двухкомнатных стартует от 44,5 тысячи долларов, а трехкомнатных – 62,7 тысячи долларов.
- Такие цены зафиксированы в Хмельницком, что является самым бюджетным городом на Западе по ценам на недвижимость.
На Западе обычно высокие цены в новостройках, но даже во Львове или в Ужгороде можно найти сравнительно бюджетный вариант. В конце концов, не все западные города являются дорогими – в Хмельницком и Тернополе и привычная средняя цена будет ниже, чем в Центре.
Аналитики ЛУН приводят данные о том, сколько в среднем стоит самая дешевая квартира в новостройках по Украине. 24 Канал рассказывает, какие показатели на Западе по состоянию на конец июля.
Интересно Не Львов и не Ужгород: где больше всего подорожали вторичные квартиры на Западе
Сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры?
- Львов – 57,1 тысячи долларов;
- Черновцы – 47,4 тысячи долларов;
- Ужгород – 44,3 тысячи долларов;
- Ровно – 44 тысячи долларов;
- Луцк – 41,8 тысячи долларов;
- Ивано-Франковск – 34,6 тысячи долларов;
- Тернополь – 31,5 тысяч долларов;
- Хмельницкий – 30 тысяч долларов.
Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.
Какие цены на бюджетное двухкомнатное жилье?
- Львов – 82,4 тысячи долларов;
- Ужгород – 71,3 тысячи долларов;
- Черновцы – 68 тысяч долларов;
- Луцк – 66,5 тысяч долларов;
- Ровно – 62,5 тысяч долларов;
- Тернополь – 50,5 тысяч долларов
- Ивано-Франковск – 49,7 тысяч долларов;
- Хмельницкий – 44,5 тысяч долларов.
Новостройки во Львове / Фото OLX
Какая средняя стоимость трехкомнатных квартир?
- Ужгород – 123 тысячи долларов;
- Львов – 120 тысяч долларов;
- Луцк – 85,7 тысяч долларов;
- Черновцы – 85,2 тысячи долларов;
- Ровно – 72,8 тысяч долларов;
- Ивано-Франковск – 68 тысяч долларов;
- Тернополь – 62,8 тысячи долларов;
- Хмельницкий – 62,7 тысячи долларов.
Если сравнивать цены в самом дорогом городе по рейтингу со средней стоимостью в самом дешевом, то разница будет немалой. В Хмельницком цены на квартиры фактически вдвое ниже, чем во Львове и Ужгороде.