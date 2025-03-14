Не помогут даже опытные риелторы: что делает продажу квартиры невозможной

Продает квартиры в среднем занимает от нескольких месяцев до полугода. Однако некоторые помещения вообще не удается продать из-за определенных ограничений.

Что это за ограничения, из-за которых даже опытные риэлторы не могут продать недвижимость, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Причины, которые блокируют продажу квартиры

Квартиру может быть трудно продать из-за завышенных цен, сезонность, ситуацию в стране и отсутствие спроса на конкретное жилье. Однако иногда дело не во внешних факторах, а в самом жилье. Основные причины, по которым не удается продать квартиру, можно разделить на 3 категории:

финансовые ограничения – залог, задолженность, ипотека;

юридические трудности – наличие нескольких собственников, права несовершеннолетних, арест;

хозяйственные проблемы – незаконные перепланировки, долги за коммуналку, отключение от коммуникаций.

Финансовые ограничения

Квартира – в залоге. Если помещение находится в залоге по кредиту или другим долговым обязательствам, его невозможно продать без согласия кредитора. Например, квартира, которую взяли в ипотеку, – владелец остается должником банка, пока полностью не выплатит заем.

Долги за комуслуги хотя и не являются прямым запретом на сделку, однако могут стать существенным препятствием. Покупатели часто отказываются от такой недвижимости, потому что не хотят вместе с жильем получить еще и долги.



Проблемы могут возникнуть из-за установки в исторических домах пластиковых окон / Фото ЛГС

Юридические сложности

Совладельцы не соглашаются на продажу. Если жилье имеет не одного владельца, то продать его можно, если согласятся все. В противном случае сделка срывается.

Владелец – ребенок. Если доля в квартире принадлежит несовершеннолетнему человеку, то для продажи нужно разрешение органов опеки.

Квартира под арестом. Если на квартиру наложили арест из-за долгов или оно является предметом судебного разбирательства, продать его невозможно, не уладив юридические вопросы.

Хозяйственные проблемы

Незаконная перепланировка или достройка. Если покупатель приобретет недвижимость, в которой предыдущий владелец что-то достроил или изменил без согласования с соответствующими органами, ему придется либо узаконивать изменения, или возвращать квартиру в прежнее состояние.

Незаконные конструкции. Проблемы у нового владельца могут возникнуть и из-за того, что предыдущий установил пластиковые окна в исторических зданиях или незаконно подключил газ.

Отключение от коммуникаций. Если в квартире из-за долгов или нарушений отключили свет, воду, газ, ее продажа усложнится. Покупатели не заинтересованы платить за восстановление коммуникаций.

Подытоживая, заметим, что перед продажей квартиры следует проверить все возможные ограничения и устранить их.