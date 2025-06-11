Квартиры до 30 тысяч долларов: где сейчас такие можно найти

В большинстве областей Украины однокомнатные квартиры продают за более 30 тысяч долларов. Однако в некоторых регионах можно найти и более дешевое жилье.

Где можно купить квартиру за 30 тысяч долларов и дешевле, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.

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Где можно купить бюджетное жилье

По данным портала по состоянию на 11 июня, однокомнатные квартиры вторичного рынка до 30 тысяч долларов продают в таких городах:

Запорожье – 17 тысяч долларов (за последние полгода цены не изменились);

Николаев – 20 тысяч долларов (цены упали на 5%);

Харьков – 22 тысячи долларов (цены выросли на 10%);

Сумы – 23 тысячи долларов (цены выросли на 15%);

Кропивницкий – 27 тысяч долларов (цены не изменились).

Такие низкие цены объясняются близостью регионов к линии фронта.

В условиях будущего восстановления девелоперы будут играть не просто экономическую, но и социальную роль, создавая жилье, которое соответствует новым стандартам безопасности, доступности и качества. Это шанс перезагрузить урбанистику в стране. Системный девелопер РИЕЛ – среди тех, кто уже сегодня формирует этот подход: мыслит системно, работает на опережение и берет на себя ответственность за новое качество городской жизни.

Зато самое дорогое однокомнатное вторичное жилье предлагают в западных регионах и столице – в Ужгороде (64 100 тысяч долларов), Львове (64 900 тысяч долларов) и Киеве (65 тысяч долларов).



Цены на вторичные однокомнатные квартиры в городах Украины / Инфографика ЛУН

Заметим, что на рынке новостроек дешевле всего квадратный метр жилья продают в Запорожской и Сумской областях – 513 и 533 доллара соответственно. Самым дорогим квадрат является во Львовской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской и Днепропетровской областях – более тысячи долларов.